Uzmandan Uyarı: Mantar Zehirlenmesinde Yediğiniz Mantarın Parçasını Sağlık Kuruluşuna Götürün

Uzmandan uyarı: Mantar zehirlenmesinde örnek götürün

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuranların yanlarında yedikleri mantardan bir parça götürmelerinin hızlı teşhis açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Doğada mantar bolluğu, risk de beraberinde geliyor

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türünün ortaya çıktığını belirtti. Doğada 100 bine yakın mantar türü olduğu, bunların 20 bini kadarının teşhis edildiği bilgisini paylaşan Akçay, Türkiye'de ise 300'e yakın yenilebilir mantar türü bulunduğunu ancak bunların yalnızca 25-30'unin besin olarak kabul edildiğini vurguladı. Dünya genelinde ise 8 veya 10 mantar türünün kültürünün yapılarak ticaretinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Akçay, yenilebilen mantarlarla zehirli olanların birbirine çok benzeyebildiğine dikkat çekerek, "Vatandaşlar birbirini kopyalayan bu mantar türlerini bilmiyorlarsa kesinlikle yememelidir, yıllarca tükettikleri mantarlar olsa dahi" uyarısında bulundu. İlk kez ormana çıkan ve türünü bilmediği mantarları tüketenlerde zehirlenme vakalarının görülebildiğini belirtti ve doğadan toplanan mantarların tüketiminde "çok ama çok dikkatli olunması" gerektiğini ifade etti.

Belirtiler, zamanlama ve tedavi zorlukları

Mantar zehirlenmesinin belirtilerinin türüne bakılmaksızın genellikle mide bulantısı, ishal ve kusma olduğunu söyleyen Akçay, "Mantar zehirlenmesi ilk başta belirtilerini verir, ileriki durumları ise ölüm ve komaya girmek gibi sonuçlar doğurur. İlk belirtiler olur olmaz hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Bazı mantarların zehirlenme belirtilerini anında gösterirken, bazılarının 6 ila 8 saat arasında belirti verdiğini belirten Akçay, belirtiler görüldüğünde kişilerin yanlarına yedikleri mantarı da götürmelerini özellikle tavsiye etti: Hızlıca teşhisin konulması anlamında bu çok önemlidir.

Akçay ayrıca mantar zehirlenmesinin tedavisinin güç olduğunu ve henüz bir panzehir bulunmadığını vurgulayarak, özellikle 'köygöçüren' ve 'sinek' mantarlarının tüketildiğinde doğrudan karaciğere etki ederek ölümle sonuçlanabildiğini belirtti.

