Uzmanlar uyarıyor: Erkekler risk altında! Bu belirtileri göz ardı etmeyin! Peki neden erkekler de daha çok görülüyor?

Beyin tümörü, beyin dokusunda anormal bir şekilde büyüyen hücre kümeleridir. Beyin tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir. İyi huylu beyin tümörleri kanserli değildir, ancak kafatası içinde yer kapladıkları için beyin fonksiyonlarını bozabilir. Kötü huylu beyin tümörleri ise kanserli olup, hızla yayılabilir ve hayati tehlike oluşturabilir. Beyin tümörü, kadınlara göre erkeklerde daha sık görülen bir hastalıktır. Peki, beyin tümörünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir? İşte erkeklerin bilmesi gerekenler…



BEYİN TÜMÖRÜNÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Beyin tümörünün kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörleri beyin tümörü gelişimini artırabilir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

Genetik Faktörler

Bazı genetik hastalıklar veya aile öyküsü beyin tümörü riskini yükseltebilir. Örneğin, nörofibromatozis, tuberöz skleroz, Li-Fraumeni sendromu, von Hippel-Lindau hastalığı gibi hastalıklar beyin tümörü ile ilişkilidir.





Radyasyon Maruziyeti

Radyoterapi, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) gibi radyasyon kaynaklarına maruz kalmak beyin tümörü riskini artırabilir. Özellikle çocukluk çağında radyasyona maruz kalanlarda bu risk daha yüksektir.

Yaş

Beyin tümörü her yaşta görülebilir, ancak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. 65 yaş ve üzerindeki erkeklerde beyin tümörü daha yaygındır.

Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde beyin tümörü riski daha fazladır. Örneğin, HIV/AIDS, organ nakli, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar gibi durumlar beyin tümörüne zemin hazırlayabilir.

BEYİN TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin tümörünün belirtileri, tümörün büyüklüğüne, yerine, tipine ve yayılımına göre değişiklik gösterebilir. Bazı beyin tümörleri hiç belirti vermeyebilir. Ancak genel olarak beyin tümörünün şu belirtileri vardır:

Baş Ağrısı

Beyin tümörü olan kişilerde sık ve şiddetli baş ağrıları görülebilir. Baş ağrısı sabahları daha kötü olabilir, eğilme, ıkınma, öksürme gibi hareketlerle artabilir, ağrı kesicilerle geçmeyebilir.





Bulantı ve Kusma

Beyin tümörü olan kişilerde mide bulantısı ve kusma sık görülen belirtilerdir. Bulantı ve kusma baş ağrısı ile birlikte olabilir veya baş ağrısı olmadan da ortaya çıkabilir.

Nöbetler

Beyin tümörü olan kişilerde nöbetler (epilepsi) ortaya çıkabilir. Nöbetler, kasılmalar, titremeler, bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Görme Bozuklukları

Beyin tümörü olan kişilerde görme bozuklukları yaşanabilir. Görme kaybı, çift görme, bulanık görme, göz kapaklarında düşme, göz hareketlerinde kısıtlılık gibi belirtiler görülebilir.

Konuşma Bozuklukları

Beyin tümörü olan kişilerde konuşma bozuklukları olabilir. Konuşmada yavaşlama, kekemelik, anlaşılmazlık, kelime bulma güçlüğü, dilde uyuşma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.





Kişilik ve Davranış Değişiklikleri

Beyin tümörü olan kişilerde kişilik ve davranış değişiklikleri görülebilir. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, karar verme zorluğu, duygu durum değişimleri, depresyon, kaygı, saldırganlık, halüsinasyonlar gibi belirtiler yaşanabilir.

Diğer Belirtiler

Beyin tümörü olan kişilerde baş dönmesi, denge bozukluğu, yürüme güçlüğü, kulak çınlaması, işitme kaybı, burun kanaması, tat alma bozukluğu, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, felç gibi belirtiler de görülebilir.





BEYİN TÜMÖRÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Beyin tümörü tedavisi, tümörün büyüklüğüne, yerine, tipine, yayılımına, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve tercihlerine göre belirlenir. Beyin tümörü tedavisinde şu yöntemler kullanılabilir:

Cerrahi

Beyin tümörü tedavisinde ilk seçenek genellikle cerrahidir. Cerrahi ile tümörün tamamen veya kısmen çıkarılması amaçlanır. Cerrahi sırasında beyin fonksiyonlarının korunması için mikroskop, navigasyon sistemi, uyanık cerrahi, nöromonitorizasyon gibi teknolojik yöntemler kullanılabilir. Cerrahi sonrası patoloji raporu ile tümörün tipi ve derecesi belirlenir. Cerrahi sonrası komplikasyonlar, enfeksiyon, kanama, beyin ödemi, nörolojik hasar gibi durumlar olabilir.





Radyoterapi

Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak tümör hücrelerini öldürmeyi veya büyümesini yavaşlatmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi, cerrahi sonrası kalan tümör hücrelerini yok etmek, cerrahi yapılamayan tümörleri küçültmek, tümörün yayılmasını önlemek veya semptomları azaltmak için kullanılabilir. Radyoterapi, dıştan veya içten uygulanabilir. Radyoterapi yan etkileri, saç dökülmesi, cilt kızarıklığı, yorgunluk, bulantı, kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, enfeksiyon riski, beyin hasarı gibi durumlar olabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, tümör hücrelerini öldüren veya bölünmesini engelleyen ilaçlar kullanarak tedavi etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Kemoterapi, cerrahi veya radyoterapi ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.





Kemoterapi ilaçları, ağızdan, damardan, omurilik sıvısına veya beyin tümörü olan bölgeye yerleştirilen bir cihaz aracılığıyla verilebilir. Kemoterapi yan etkileri, saç dökülmesi, bulantı, kusma, iştahsızlık, enfeksiyon riski, kanama riski, anemi, ağız yaraları, sinir hasarı gibi durumlar olabilir.