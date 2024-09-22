Van'da 180 Beyin Cerrahıyla Eğitim Kursu Tamamlandı

Van'da Beyin Cerrahisi Eğitim Kursu Gerçekleşti

Van'da düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu", toplamda 180 beyin cerrahının katılımıyla başarıyla sona erdi. Eğitim programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneği iş birliğiyle bir otelde gerçekleştirildi ve üç gün sürdü.

Mesleki Deneyim Paylaşıldı

Etkinlik boyunca, beyin cerrahları sunumlar ve paneller ile mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, etkinliğin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi."Bu yıl Van'da düzenlenmesi bizlere gurur verdi."

Prof. Dr. Aycan, toplantının 25 yıldır her yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilmekte olduğunu belirtti ve eğitimin kalitesini vurgulamaktan geri durmadı.

Eğitim Hem Teorik Hem Pratikti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Özkan Tehli, katılımcıların gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Tehli, "Kursta hem teorik hem de pratik bilgi verildi. Başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik," diye konuştu.

Uluslararası Katılım

Azerbaycan'dan katılan doktor Sabina Ahmadlı, Türkiye'de ilk kez bu kursa katıldığını ve eğitim sürecinin kendisi için son derece verimli geçtiğini belirtti. Ahmadlı, "Epilepsi cerrahisi ile ilgileniyorum; bu sebeple kurs benim için oldukça ilgi çekiciydi. Van'ın tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi planlıyorum," dedi.

Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince otelde düzenlenen eğitim kursu 3 gün sürdü. Kursta 180 beyin cerrahı, sunum ve panellerde mesleki deneyimlerini paylaştı.

Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince otelde düzenlenen eğitim kursu 3 gün sürdü. Kursta 180 beyin cerrahı, sunum ve panellerde mesleki deneyimlerini paylaştı.

Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince otelde düzenlenen eğitim kursu 3 gün sürdü. Kursta 180 beyin cerrahı, sunum ve panellerde mesleki deneyimlerini paylaştı.

Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince otelde düzenlenen eğitim kursu 3 gün sürdü. Kursta 180 beyin cerrahı, sunum ve panellerde mesleki deneyimlerini paylaştı.

Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince otelde düzenlenen eğitim kursu 3 gün sürdü. Kursta 180 beyin cerrahı, sunum ve panellerde mesleki deneyimlerini paylaştı.