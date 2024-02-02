Vücut için tam bir iksir: C vitamini şahı! Günde 1 adet tüketen zımba gibi oluyor, hastane yolunu unutuyor

Kış aylarında soğuk havalar, stres, yorgunluk ve beslenme bozuklukları gibi faktörler, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı beslenmenin en önemli unsurlarından biri de meyvelerdir. Meyveler, içerdikleri vitamin, mineral, antioksidan ve lif gibi besin öğeleriyle vücudun ihtiyacı olan enerjiyi ve korumayı sağlarlar. Kış aylarında tüketilebilecek en sağlıklı meyvelerden biri de kividir.

KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kivi, yeşil renkli, tüylü kabuklu, küçük ve tatlı bir meyvedir. İşte kivi yemenin sağlığa faydaları:

* Kivi, özellikle C vitamini bakımından çok zengindir.





Bir adet kivi, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılar. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı direnci artırır, yaraların iyileşmesini hızlandırır ve antioksidan olarak hücreleri korur.

* Kivi, sadece C vitamini değil, pek çok başka besin öğesi de içerir. Kivi, antioksidanlar, lifler, potasyum, folik asit, E vitamini, K vitamini, bakır, demir, manganez, fosfor, magnezyum, çinko gibi besin öğeleriyle sağlığa pek çok fayda sağlar.

* Kivi, sindirim sistemini düzenler ve destekler. Kivi, içerdiği lifler sayesinde bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler, bağırsak florasını dengeler ve bağırsak sağlığını korur. Ayrıca, kivide bulunan aktinidin adlı bir enzim, proteinleri parçalayarak sindirimi kolaylaştırır.





* Kivi, kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur. Kivi, içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengeler, damarları gevşetir ve kan akışını rahatlatır. Böylece, hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi riskleri azaltır. Ayrıca, kivide bulunan antioksidanlar, kolesterolün oksidasyonunu önleyerek damar tıkanıklığını engeller.

* Kivi, cilt ve saç sağlığını korur ve güzelleştirir. Kivi, içerdiği C vitamini, E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin kolajen üretimini artırır, cildin elastikiyetini ve nemini sağlar, ciltteki leke, kırışıklık ve sarkmaları önler, cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. Aynı zamanda, kivi, saçların daha parlak, güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar, saç dökülmesini ve kepek oluşumunu önler.

* Kivi, kanser riskini azaltır ve tedavisine yardımcı olur. Kivi, içerdiği antioksidanlar, lifler ve fitokimyasallar sayesinde kanserojen maddelerin vücuttan atılmasını sağlar, hücre hasarını önler, DNA onarımını destekler, iltihaplanmayı azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece, özellikle kolon, meme, akciğer ve prostat kanserine karşı koruyucu bir etki gösterir.





* Kivi, daha birçok fayda sağlar. Kivi, içerdiği folik asit sayesinde hamile kadınlar ve bebekler için çok önemlidir. Folik asit, bebeğin beyin ve omurilik gelişimini sağlar, doğumsal anomalileri önler, annenin kan yapımını destekler. Kivi, aynı zamanda içerdiği demir sayesinde kansızlığı önler, enerji verir, yorgunluğu giderir. Kivi, içerdiği çinko sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesini hızlandırır, tat ve koku alma duyularını geliştirir.

KİVİ NASIL TÜKETİLİR?

Kivinin faydaları saymakla bitmiyor. Bu mucizevi meyveyi her gün tüketerek, sağlığınızı koruyabilir ve güçlendirebilirsiniz.





Kiviyi dilerseniz tek başına, dilerseniz salata, smoothie, tatlı, reçel gibi farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Ancak, kivinin alerji yapabileceğini de unutmayın. Eğer kiviye karşı alerjiniz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, kivi tüketmeden önce doktorunuza danışın.