Yanık Tedavisinde Yanlış Uygulamalara Dikkat!

Yanığın Üzerine Yağ, Diş Macunu veya Zeytin Sürmeyin

Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, yanık tedavisinde yaygın olarak yapılan hatalara dikkat çekti. Özellikle yanığın üzerine yağ, diş macunu ve zeytin sürülmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Şenel, "Hiçbir şey sürmeyin, bir anlamı yok. Temiz bez örtüp hastaneye ulaştırın," dedi.

Türkiye, Yanık Tedavisinde Dünya Standartlarında

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde de görev yapan Şenel, Antalya'da düzenlenen 1. Ulusal Yanık Kongresi, 1. Avrasya Yanık Kongresi ve 1. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi etkinlikleri için bulunduğunu belirtti. Şenel, Türkiye'nin yanık tedavisinde son 20 yılda dünya standartlarına ulaştığını ifadelerinde vurguladı.

Yılda 400 Bin Yanık Vakası

Yanığın önemli bir travma olduğunu hatırlatan Şenel, yılda yaklaşık 400 bin kişinin yanık nedeni ile hastanelere başvurduğunu aktardı. Bu vakaların yarısının çocuk, diğer yarısının ise yetişkinlerden oluştuğunu belirtti. En sık görülen yanıkların ev kazalarından kaynaklandığını belirtirken, sıcak su ve elektrik yanıkları başı çekiyor.

Yanık Vakalarında İlk Müdahale Kritik

Yanıkların ölüme yol açabilen ciddi yaralanmalar olduğuna dikkat çeken Şenel, "Özellikle ilk müdahale doğru yapılmadığında hastaların kaybedilme riski artıyor. Yanığın üzerine bir şey sürmeye çalışmamak gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Yanık tedavisinde steril olmayan malzemelerin kullanılması durumunda enfeksiyon riskinin arttığını ve kalıcı izler bırakabileceğini belirten uzman, "Eğer küçük bir organı, eli veya kolu yanmışsa çeşme suyunun altında 15-20 dakika tutmak şart," diye ekledi.

Çocuklarda Yanık Riski ve Sonuçları

Çocukların yanık sonucu ölüm riski ve iz kalma olasılığı konusunu da gündeme getiren Şenel, yüz ve el bölgelerindeki yanıkların, hem fiziksel hem psikolojik açıdan çocukların hayatlarını derinden etkileyebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin yanık tedavisi alanında önemli bir konuma geldiğini ve 74 ünite ile merkezde, yanıkla ilgili tüm ameliyatlara yönelik geniş bir ekibin yetiştirildiğini belirten Şenel, tedavi sonrası fizyoterapi ihtiyaçlarının da karşılandığını sözlerine ekledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde de görev yapan Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, "1. Ulusal Yanık Kongresi", "1. Avrasya Yanık Kongresi" ve "1. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde de görev yapan Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, "1. Ulusal Yanık Kongresi", "1. Avrasya Yanık Kongresi" ve "1. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.