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Yanık Tedavisiyle Bacağı Kurtulan 15 Yaşındaki Voleybolcu Zeynep Seren Çetin Sağlığına Kavuştu

15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin, yanık tedavisiyle sağlığına kavuştu ve yürüyerek taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:55
Yanık Tedavisiyle Bacağı Kurtulan 15 Yaşındaki Voleybolcu Zeynep Seren Çetin Sağlığına Kavuştu

Akhisar'da Yanıkla Mücadele: Zeynep Seren Çetin'in Başarı Hikayesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, evlerinin bahçesinde ateş başında otururken benzin bidonunun alev alması sonucu sol bacağı yanan 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin, tedavi süreciyle sağlıkla yeniden hayata döndü.

Zeynep Seren, 28 Mart’ta yaşadığı bu korkunç olay sonrası Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin yanık ünitesine alınan genç voleybolcu için doktorlar, kesilme riski taşıyan bacağı için iki aşamalı bir tedavi yöntemi uygulamaya karar verdi.

Başarıyla Uygulanan Tedavi Yöntemi

İlk aşamada, bacağındaki yanık bölgeye yapay deri nakledildi. İkinci aşamada ise Zeynep'in sağlıklı cildinden alınan ince deri, yanık bölgeye transfer edildi. Bu işlemler, başarılı bir şekilde sonuçlandı ve Zeynep, tedavi sonrasında yürüyerek taburcu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Zeynep Seren, hastaneye geldiğinde büyük bir korku duyduğunu belirterek, “Kendime bacağımı kaybetme riski anlatıldığında, doğrusu bacağımı keseceklerini düşünmüştüm. İlk ameliyatta doktorumuz bacağı kurtardığını bana müjde gibi verdi, o günden sonra biraz rahatladım.” dedi.

Doktorların Başarılı Müdahalesi

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökçen Aksoy Hüvez, Zeynep’in sol bacağının tamamen yanmış olması nedeniyle acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Damarların kan dolaşımının zorlaştığını ifade eden Hüvez, “İki aşamalı uyguladığımız tedavide, öncelikle yanık bölgeye yapay deri naklederek hastanın bacağını kurtarmaya çalıştık. Devamında ise kendi sağlıklı cildinden aldığımız ince gibi bir deriyi yanan bölgeye yerleştirdik.” şeklinde konuştu.

Bu tedavi süreci, Manisa'da ilk defa uygulanan ilerleyici ve yenilikçi bir yöntem olarak öne çıkarken, Zeynep'in yeniden spor hayatına dönebilmesi için gereken tedavi sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Manisalı 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin'in (sağda) yanık nedeniyle kesilme ihtimali...

Manisalı 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin'in (sağda) yanık nedeniyle kesilme ihtimali olan bacağı, doktorların yoğun tedavi süreciyle kurtarıldı. Çetin'in doktorları Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökçen Aksoy Hüvez (solda) ve Uzman Dr. Bilal Arıkbaşı (ortada) açıklama yaptı.

Manisalı 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin'in (sağda) yanık nedeniyle kesilme ihtimali...

Manisalı 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin'in (sağda) yanık nedeniyle kesilme ihtimali olan bacağı, doktorların yoğun tedavi süreciyle kurtarıldı. Çetin'in doktorları Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökçen Aksoy Hüvez (solda) ve Uzman Dr. Bilal Arıkbaşı (ortada) açıklama yaptı.

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