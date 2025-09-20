Yapay Zeka ile Tasarlanan Bakteriyofajlar E. coli'yi Hedef Alıyor

Stanford ve Arc Enstitüsü araştırmacıları, yapay zeka ile tasarlanan bakteriyofajların E. coli'yi hedef alıp yok edebildiğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:45
Stanford ve Arc Enstitüsü'nden yeni yaklaşım, dirençli bakterilere karşı umut vaat ediyor

ABD'de araştırmacılar, yapay zeka kullanarak Escherichia coli (E. coli) bakterilerini hedef alan ve yok edebilen virüsler, yani bakteriyofajlar geliştirdi.

Çalışma, Stanford Üniversitesi ve merkezleri ABD'de bulunan Arc Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü; ekip, antibiyotiklere karşı güçlenen bakteri türlerine karşı yeni tedaviler bulmayı amaçladı.

Bilim insanları, yapay zeka modelleriyle bakterileri enfekte eden virüslerin genetik planlarını sıfırdan tasarladı. Laboratuvarda tasarlanan yüzlerce virüs arasından 16'sının canlı bakterileri öldürebildiği tespit edildi.

Ayrıca bazı yapay olarak tasarlanmış virüslerin, doğada bulunan benzerlerinden daha hızlı ve etkili sonuç verdiği görüldü.

Araştırmacılar, bu yapay bakteriyofajları bir araya getirerek hazırladıkları 'karışım'ın bazı dirençli bakteri türlerini kısa sürede etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ekip, yöntemin sadece bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede değil, gelecekte daha karmaşık biyolojik sistemlerin tasarımında da kullanılabileceğini belirtti.

Not: E. coli, insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunan bir bakteri türüdür; çoğu zararsızdır ancak bazen ishal, idrar yolu enfeksiyonu veya nadiren daha ciddi hastalıklara neden olabilir.

Çalışmanın sonuçları BioRxiv internet sitesinde yayımlandı.

