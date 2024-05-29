Yaz mevsiminde cilt sağlığınızı korumanın anahtarı: Doğru güneş kremi seçimi ve kullanımı

Cilt Tipine Uygun Güneş Kremi Seçimiyle Yaz Mevsimini Güvenle Atlatın!



Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş kremi kullanımı da gündemde ön sıralara yer alıyor. Emsey Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, cilt tipinize uygun güneş kremi seçmenin önemini vurguluyor ve güneş kremi seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyor.

Doğru SPF Değeri Seçimiyle Cildinizi Koruyun

Dr. Yazıcı, SPF (Güneş Koruma Faktörü) seçiminin cilt tipi, güneşe maruz kalma süresi, güneşin yoğunluğu ve bulunulan coğrafyaya göre değişmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle açık tenli ve hassas ciltler için yüksek SPF değerli güneş kremleri tercih edilmesini öneriyor. En az 30 SPF değerine sahip ve mümkünse suya dayanıklı ürünler seçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Cilt Tipinize Uygun Güneş Kremi Seçin

Güneş kremi kullanımı cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Dr. Yazıcı, bu konuda bilinçli olmak gerektiğini ve cilt tipine uygun güneş kremi seçmenin önemini vurguluyor. Yağlı ciltler için hafif formüllü, su bazlı ürünler tercih edilirken, kuru ciltler için nemlendirici özelliklere sahip güneş kremleri kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Doğru Kullanımla Etkili Koruma Sağlayın

Güneş kreminin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için doğru kullanım teknikleri de önemlidir. Dr. Yazıcı, güneş kremini güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce uygulamanın, 2 saatte bir tekrarlamanın, su ile temastan sonra tekrar sürmenin ve yüz ile vücut için ayrı ürünler kullanmanın gerekli olduğunu vurguluyor. Ayrıca güneş kremi kullanımıyla birlikte şapka ve gözlük kullanımı, gölgede bulunma gibi ek önlemler de alınması gerektiğini belirtiyor.

Yıl Boyunca Güneşten Korunun

Güneş kremlerinin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca kullanılması gerektiğini hatırlatan Dr. Yazıcı, güneş ışınlarının kış aylarında da cilt üzerinde lekelenme ve kızarıklık gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Bu nedenle güneş kreminin gündüz cilt bakım rutininin son aşaması olarak kullanılması gerektiğini vurguluyor.