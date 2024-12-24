Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Acil Servis Yığılmaları Azalacak

Yeni Yönetmelik ile Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm

Samsun’da uygulamaya konulan yeni aile hekimliği yönetmeliği, acil servislerdeki yığılmaların önemli ölçüde azalacağını öngörüyor. Aile hekimi Dr. Mahmut Tanju Memiç, hastaların ilk başvurmasının gereken adresin aile sağlık merkezleri olduğunu belirtti.

Hastaların İlk Durağı Aile Hekimi

Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan ve meslek hayatında 36 yılı geride bırakan Memiç, “Aile hekiminin sağlığın ilk durağı olması lazım. Çünkü ilk olarak bizler sorunları çözmekle ilgileniyoruz.” dedi. Gereksiz yere acil servisleri meşgul eden hastaların, öncelikle aile sağlık merkezine başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.

Etkin Hizmet Raporları

Memiç, kronik hastalıkların takibi konusunda yürütülen taramaların ve izlemelerin önemine de dikkat çekerek, “Yeni yönetmelik, aile sağlık merkezlerinde yapılan çalışmaları daha etkin hale getirdi.” ifadelerini kullandı. Yönetmeliğin hem maddi hem de manevi açıdan olumlu yansımaları olduğunu vurgulayan Memiç, bu değişikliklerin aile hekimliğini güçlendirdiğini belirtti.

Hastalar Yeni Yönetmelikten Memnun

Memiç’in hastalarından Remzi Karakuş ise 30 yıldır aynı yerde oturduğunu, doktorundan son derece memnun olduğunu dile getirdi. “Daha önce acil servislere gitmek zorunda kalıyordum, fakat şimdi aile hekimim her türlü derdimize deva oluyor.” şeklinde konuştu.

Hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılmanın azalacağı öngörülüyor. Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılmanın azalacağı öngörülüyor. Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.