Yeni Düzenleme ile Organ Nakli Bekleyenlere Umut Doğdu

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, organ nakli bekleyen hastalara umut kaynağı oldu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, organ ve doku bağışı sürecinde önemli değişiklikler uygulamaya konuldu. 29 Mayıs 1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 14. maddesinde yapılan düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar artık organ bağışı iradelerini e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde beyan edebilecek.

Bu beyanlar, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemine alınarak resmi hale getirilecek. Yeni düzenleme ile bireylerin sağlığında yaptıkları organ bağışı beyanlarına aileleri itiraz edemeyecek; bu durum bekleme listesindeki hastalar için yaşamsal bir fark yaratabilir.

Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu, yeni düzenlemenin hem tıbbi etik hem de kişisel haklar açısından çok önemli olduğunu belirtti. Daha önce, bağış iradesi olan bireylerin ailelerinin rızası isteniyordu ve bu durum çoğu zaman bağışın gerçekleşmemesine yol açıyordu.

Koyuncu, “Artık bireyin kararı esas alınacak. Bu durum bekleme listesindeki hastalar için yaşamsal bir fark yaratabilir” ifadelerini kullandı. Özellikle böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarla mücadele eden hastaların çoğunun hayatını diyalizle sürdürdüğüne dikkat çeken Koyuncu, organ naklinin çoğu kez tek kalıcı çözüm olduğunu vurguladı.

Yapılan beyanlar yalnızca bağışçının belirlediği kişilere iletilecek ve beyin ölümü gerçekleşmeden önce bu bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Böylece kişisel verilerin korunması ile etik sınırlar içerisinde hareket edilmiş olacak. Sağlığında herhangi bir beyan yapmayan kişilerin organları, ölüm anında eşi, çocukları, anne, babası, kardeşleri ya da yanında bulunan bir yakının rızasıyla bağışlanabilecek.

Ülkemizde her yıl binlerce insan organ nakli beklerken yaşamını yitiriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, en çok nakil beklenen organ böbrek. Koyuncu, bir kişinin organlarının birden fazla insana hayat verebileceğini belirterek, yeni düzenlemeyle bu sayının artması için umutlu olduklarını ifade etti.

Koyuncu, vatandaşları e-Devlet üzerinden bağışçı olmaya davet etti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, organ nakli bekleyen hastalara umut oldu. Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu (sol 3), yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.