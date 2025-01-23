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Yeni Karaciğeriyle 50. Doğum Gününü Kutladı

Antalya'da karaciğer nakli yapılan İbrahim Kocabıyık, yeni yaşamına 50. yaş gününde balonlarla süslenen odasında merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:43
Yeni Karaciğeriyle 50. Doğum Gününü Kutladı

Antalya'da Karaciğer Nakliyle Yeni Bir Başlangıç

Antalya'da 7 yıldır süren tedavi sürecinin ardından İbrahim Kocabıyık, kadavradan yaptığı karaciğer nakliyle hayatına yeni bir yön verdi. 50. yaşını kutlayan Kocabıyık, hastanede sürpriz bir kutlama ile moral buldu.

7 Yıllık Tedavi Süreci

Kocabıyık, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle 7 yıl önce hastaneye başvurdu. Yapılan kontroller sonucunda karaciğer yağlanması teşhisi konan ve zamanla durumu ağırlaşan İbrahim Kocabıyık'a karaciğer nakli önerildi.

Bağışlanan Karaciğerle Yeni Hayat

Durumu kötüleşen Kocabıyık, Antalya Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Nakil listesinde bekleyen Kocabıyık, beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki bir gencin bağışlanan karaciğeri ile yaşam umutlarına kavuştu. Nakil operasyonu Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Nakil sonrası hastanede tedavisine devam edilen Kocabıyık'ın odasını, yakınları ve sağlık ekibi balonlarla süsleyerek unuttuğu anları tekrar canlandıracak bir doğum günü kutlaması düzenledi. 50. yaş gününde mum üfleyen Kocabıyık, yapılan sürprizden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Antalya'da 7 yıldır tedavi gören 50 yaşındaki İbrahim Kocabıyık (sol 3), kadavradan bağışlanan...

Antalya'da 7 yıldır tedavi gören 50 yaşındaki İbrahim Kocabıyık (sol 3), kadavradan bağışlanan karaciğer nakliyle hayata bağlandı. Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı (sağ 3) ve ekibi tarafından yapılan operasyon sonrası hastanede tedavisine devam edilen Kocabıyık'ın yakınları ve sağlık ekibi, odasını balonlarla süsleyip, sürpriz doğum günü organize etti.

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