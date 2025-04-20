Yenidoğanlar için 'Ten Tene Temas Projesi' Türkiye Genelinde Uygulanacak

Önemli Bir Adım: Ten Tene Temas Projesi

Türk Neonatoloji Derneği, Ten Tene Temas Projesini tüm Türkiye'de uygulama kararı aldı. Derneğin Başkanı Prof. Dr. Esin Koç'un yürütücülüğünde, projeye daha önce 8 pilot ilde başlanmıştı. Koç, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 32. Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu projenin yenidoğan dönemi için önemine dikkat çekti.

Yenidoğan Dönemi ve Projenin Önemi

Yenidoğan dönemi, insan hayatının en kırılgan süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Koç, ilk 1 ayın bu dönemde kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Prematüre bebeklerin yaşamına katkıda bulunmak için başlatılan proje, annelerin bebekleriyle cilt teması kurmalarının sağladığı yararları vurguluyor.

TND-Mobil Uygulaması ile Destek

Türk Neonatoloji Derneği, bebeklerin tanı ve tedavi süreçleri için geliştirdiği TND-Mobil uygulamasını da duyurdu. Bu uygulama, Türkçe ve İngilizce dillerinde 15 milyon kullanıcıya ulaştı. Prof. Dr. Koç, uygulamanın yenidoğan sağlığı açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Uygulamalı Eğitimler ile Bilinçlendirme

Koç, projeye dahil olan hekimler ve hemşirelerle birlikte, ten tene temasın önemini anlatarak uygulamalı eğitimler verdiklerini ifade etti. Prematüre bebeklerin yaşam şansını artırmanın yanı sıra, nörolojik gelişimlerini destekleyip enfeksiyon oranlarını azalttığını belirtti. Ayrıca, anne sütü alımını büyük ölçüde artırdığına dair güçlü bilimsel kanıtların mevcut olduğunu ekledi.

Anne Sütü ve Aşıların Önemi

Ayrıca, Koç, Kovid-19 sürecinde aşılarla ilgili çıkan yanlış bilgilerin aşıya olan güveni sarstığını dile getirerek, anne sütü ve aşıların bebek sağlığında en etkili unsurlar olduğunu vurguladı. Bebek ölümlerinin azalmasının arkasında bu aşıların büyük bir rol oynadığını belirtti.

Basın toplantısında Prof. Dr. Esin Koç'un yanı sıra, derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş ve dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özge Altun da yer aldı.

Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya'da bir otelde düzenlendi. Kongre kapsamındaki basın toplantısına Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç (ortada), Türk Neonatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş (sağda) ile Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Altun (solda) katıldı.

Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya'da bir otelde düzenlendi. Kongre kapsamındaki basın toplantısına Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç (ortada), Türk Neonatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş (sağda) ile Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Altun (solda) katıldı.