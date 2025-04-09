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Yenilikçi Lazer Yöntemi ile Varis Tedavisinde Kısa Sürede Ayağa Kalkma İmkanı

Minimal invaziv endovenöz lazer tedavisi, varis tedavisinde hastaların hızlıca ayağa kalkmasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:53
Yenilikçi Lazer Yöntemi ile Varis Tedavisinde Kısa Sürede Ayağa Kalkma İmkanı

Yenilikçi Lazer ile Varis Tedavisinde Devrim

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koray Akkan, varis tedavisinde kullanılan minimal invaziv endovenöz lazer tedavisinin hastaları kısa sürede ayağa kaldırdığını açıkladı.

Venöz Yetmezlik Nedir?

Halk arasında "varis" olarak bilinen venöz yetmezlik, genellikle bacak damarlarında ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Prof. Dr. Akkan, varisin, bacaklarda genişlemiş mavi-mor renkte toplardamarların görünür hale gelmesiyle karakterize edildiğini belirtti.

Venöz yetmezlik, bacak ana damarlarının genişleyerek kan sızıntısına yol açmasına ve bu durumun ağrı, yanma, şişlik, gece krampları ve yeni varis oluşumu gibi şikayetlere neden olduğuna dikkat çekti.

Kronik Venöz Yetmezliğin Yaygınlığı

Akkan, dünya genelinde kronik venöz yetmezliğin yaygın olduğunu ve tedavi edilmediğinde bacaklarda ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydetti. Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de yetişkinlerin %10 ila %35'inin bu hastalığa sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Yenilikçi Tedavi Yöntemleri

Kronik venöz yetmezlikten muzdarip hastalarda, minimal invaziv endovenöz lazer tedavisinin etkin sonuçlar sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Akkan, bu yöntemin geleneksel cerrahiden farklı olarak hastaların yaşam kalitesi üzerinde daha belirgin etkileri olduğunu belirtti.

“Endovenöz lazer tedavisinin başarı oranları, cerrahi ile benzer düzeyde bulunmuş ancak komplikasyon oranları daha düşük sonuçlar vermektedir.” diyen Akkan, hastaların daha az ağrı hissettiğini ve işe daha kısa sürede dönebildiğini sözlerine ekledi.

Genellikle "varis" olarak bilinen venöz (toplardamar) yetmezliğinde, cerrahi gerektirmeden kapalı...

Genellikle "varis" olarak bilinen venöz (toplardamar) yetmezliğinde, cerrahi gerektirmeden kapalı yöntemle uygulanan "minimal invaziv endovenöz lazer tedavisi" ile hastanın kısa sürede ayağa kalkabildiği bildirildi. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koray Akkan AA muhabirine açıklama yaptı.

Genellikle "varis" olarak bilinen venöz (toplardamar) yetmezliğinde, cerrahi gerektirmeden kapalı...

Genellikle "varis" olarak bilinen venöz (toplardamar) yetmezliğinde, cerrahi gerektirmeden kapalı yöntemle uygulanan "minimal invaziv endovenöz lazer tedavisi" ile hastanın kısa sürede ayağa kalkabildiği bildirildi. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koray Akkan AA muhabirine açıklama yaptı.

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