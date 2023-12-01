Yeşil çayı bu saatler arası içen cayır cayır yağ yakıyor! Aynı zamanda cildi de parlatıyor

Yeşil çay, diyet listelerinin vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor ve siyah çay ile aynı bitkiden elde ediliyor. Yapraklar yavaşça kurutulduğunda siyaha dönüşen çay, hemen toplandığında kavrulup kurutulduğunda yeşil çaya dönüşüyor. Bilimsel araştırmaların odak noktası olan yeşil çay, sağlık uzmanları Dr. Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu tarafından mucize bir besin olarak değerlendiriliyor.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI





İbrahim Saraçoğlu'na göre, yeşil çayın yağ yakımını hızlandırıcı etkisi, gün içinde düzenli olarak tüketildiğinde ortaya çıkıyor. Her gün düzenli olarak tüketildiğinde, yeşil çay kansere karşı koruyucu bir etki oluşturuyor ve vücuttaki ödemi atarak sağlıklı kilo kaybını destekliyor. İçine bir miktar limon eklenmesi, kilo vermeyi hızlandırırken bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Yeşil çay aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu engelleyerek kalp sağlığını destekliyor.

Dr. Canan Karatay'a göre, yeşil çayın en etkili tüketim şekli yemekten bir saat önce veya bir buçuk saat sonra olmalı. Bu zamanlarda tüketilen yeşil çay, metabolizmanın hızını artırarak cildin çatlaklarından kurtulmasına yardımcı olur ve cilde parlak bir görünüm kazandırır. Karatay diyetinde, yeşil çayın maden suyu ve limon ile birlikte tüketilmesi, 15 günde 5 kilo zayıflamayı garanti ediyor.

Yeşil çayın düzenli tüketilmesi, yağ yakımını artırır, göz sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, anti-kanserojen etki sunar ve bilişsel fonksiyonları güçlendirerek unutkanlığı önler. Ayrıca, yeşil çay iyi ve kötü kolesterol oranını dengeleyerek Tip-2 diyabete olumlu etki eder. Ancak, yeşil çayın içeriğindeki kafein nedeniyle uykusuzluk sorunlarına yol açabileceği, ileri yaşlarda kalp çarpıntısına neden olabileceği ve hamile veya emziren anneler ile yüksek tansiyon veya böbrek hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiği unutulmamalı.