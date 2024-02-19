Yeşil sebzelerin sırrı ortaya çıktı! Klorofil nedir, ne işe yarar, nasıl tüketilir? İşte klorofilin sağlığa muhteşem faydaları

Yeşil sebzeler sağlığımız için çok önemli besinlerdir. Bu sebzelerin sağlığımıza olan katkısının arkasında yatan sır ise yeşil bitkilerin rengini veren, fotosentez yapmalarını sağlayan ve vücudumuzda pek çok faydası olan bir maddedir: Klorofil! Peki klorofil nedir, klorofilin yararları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KLOROFİL NEDİR?

Klorofil, yeşil renkli bitkilerde bulunan bir pigmenttir. Tüm yeşil bitkiler renklerini bu pigmente borçludur. Klorofil kelimesi Yunanca yeşil anlamına gelen “khloros” ve yaprak anlamına gelen “phylon” sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.





Klorofil, ışığı emerek karbondioksidin özümlenmesine yardımcı olur. Yani fotosentez döngüsünde önemli bir role sahiptir. Fotosentez sayesinde ışık enerjisinin bileşikleri sentez edilerek kimyasal enerjiye dönüştürülür. Klorofil, fotosentez yapan tüm yeşil bitkilerde doğal olarak bulunur. Bitkilerin büyümesinde ve canlı kalmasında etkilidir. İnsan sağlığı üzerinde de sayısız faydası vardır.

KLOROFİL PİGMENTİ NEREDE BULUNUR?

Bu pigment istisnasız tüm yeşil bitkilerde bulunur. Eğer klorofilin mucizevi etkilerinden faydalanmak istiyorsanız şimdi söyleyeceğimiz sebzelere beslenme rutininizde daha fazla yer vermelisiniz. Eğer yeterli miktarda yeşil renkli sebze tüketemiyorsanız ya da klorofilin etkisinden daha fazla yararlanmak istiyorsanız kapsül formunu da tercih edebilirsiniz.





Dilerseniz yeşil sebzelerin suyunu sıkarak kendinize hızlı bir şekilde tüketebileceğiniz klorofil suyu hazırlayabilirsiniz.

KLOROFİL EN ÇOK HANGİ SEBZELERDE BULUNUR?

İşte klorofil içeren sebzeler

- Ispanak

- Pazı

- Marul

- Brokoli





- Lahana

- Kuşkonmaz

- Kereviz Sapı

- Yeşil fasulye

- Mayısdanoz

- Dereotu

- Roka

- Tere





- Buğday çimi (en fazla klorofil içeren besindir)



- Hardal yaprakları

- Yeşil lahana

- Yeşil çay

KLOROFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Klorofilin bilinen faydaları şu şekilde sıralanabilir.

- Kandaki oksijen oranını artırır. Düzenli olarak klorofil içeren besinler tüketildiğinde kandaki oksijen oranı atar. Kandaki oksijen oranı arttığında kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski azalır. Damarlara daha fazla oksijen gider ve bu durum vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Çeşitli nedenlerle hücrelerde toplanan ağır metallerin vücuttan atılmasını sağlar. Klorofil içeren besinlerden zengin beslenmek radyasyonun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakteriler, oksijenin fazla olduğu yerlerde barınamaz. Klorofilden zengin besinler kandaki oksijen oranını arttırdığından bağışıklık sistemini zayıflamasına neden olan bakterileri ortadan kaldırır.





Klorofil, vücudun savunma mekanizmasını destekleyen antioksidanlar içerir. Ayrıca, klorofilin antienflamatuar özelliği de vardır. Bu sayede, iltihaplı hastalıkların tedavisine katkı sağlar.

- Sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir. Klorofil, sindirim sistemindeki bakteri dengesini sağlar. Zararlı bakterilerin üremesini engellerken, yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bu da sindirim problemlerini önler ve bağırsak hareketlerini düzenler. Klorofil, kabızlık, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, ülser, gastrit gibi rahatsızlıkları giderir. Ayrıca, klorofil, karaciğerin detoksifikasyon işlevini destekler ve safra salgısını arttırır.

- Kansere yakalanma riskini azaltır. Klorofil, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen bir maddedir. Klorofil, DNA hasarını önler ve hücre mutasyonunu durdurur. Klorofil, özellikle kolon, meme, prostat, akciğer, cilt ve karaciğer kanserlerine karşı koruyucu etki gösterir. Klorofil, aynı zamanda, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltır.





- Ağız kokusunu giderir. Klorofil, ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri olan ağız kuruluğunu önler. Ağızda yeterli tükürük salgısı olması, ağızdaki bakteri dengesini sağlar ve ağız kokusunu engeller. Klorofil, ağızda ferah bir nefes sağlar. Ayrıca, klorofil, diş eti iltihabı, diş çürümesi, aft gibi ağız sağlığı problemlerini de önler veya tedavi eder.

- Regl periyodunu düzenler. Klorofil, kadın sağlığı için de çok faydalıdır. Klorofil, regl döneminde görülen ağrı, kramplar, şişkinlik, baş ağrısı, sivilce gibi şikayetleri azaltır. Klorofil, regl kanamasını düzenler ve anemi riskini azaltır. Klorofil, aynı zamanda, hormonal dengesizlikleri giderir ve menopoz semptomlarını hafifletir.

- Yaşlanmayı geciktirir. Klorofil, vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatan güçlü bir antioksidandır. Klorofil, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Klorofil, cildin elastikiyetini ve nemini arttırır. Kırışıklık, leke, sarkma gibi yaşlanma belirtilerini azaltır.

