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Yeşilay Desteğiyle Bağımlılıktan Kurtulan Genç, Yeni Bir Hayata Merhaba Diyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden destek alan V.K, 5 yıllık madde bağımlılığını geride bırakarak kendi işini kurmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:17
Yeşilay Desteğiyle Bağımlılıktan Kurtulan Genç, Yeni Bir Hayata Merhaba Diyor

Yeşilay Desteğiyle Bağımlılıktan Kurtulan Genç, Yeni Bir Hayata Merhaba Diyor

Genç yaşında madde kullanmaya başlayan V.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride bıraktı. Şimdi kendi işini kurarak yeni bir yaşam için adım atmayı hedefliyor.

31 yaşındaki V.K, oto sanayisinde çalışırken, arkadaş çevresinin etkisiyle 20'li yaşlarının başında madde kullanmaya başlamıştı. Zamanla bağımlılığı derinleşen V.K, madde kullanımının sonucunda önce ailesiyle olan ilişkilerini kaybetti, daha sonra işini de yitirdi.

Bağımlılığın Getirdiği Zorluklar

V.K, bağımlılıktan kurtulma sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle paylaşıyor: "Bağımlılık hayatımı çok kötü etkiledi. Aile ilişkilerim tamamen bozulmuştu. Büyüklerime saygısızlık yapmaya başlamıştım. İş bulamaz hale gelmiştim. Bu nedenle işimi kaybettim."

Yeşilay ile Yeniden Hayata Dönüş

Bağımlılığını bırakma kararı alan V.K, 5 yıl süren madde kullanımının ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezine danışarak yeni bir başlangıç yaptı. Tedavi sürecinin ardından artık 3 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor ve kendi iş yerini açmayı planlıyor.

V.K, bu süreçte yapılan tedaviye kendi isteğiyle başladığını vurgularken, "İnternetten araştırma yaptım ve Yeşilayı buldum. Orada geçirdiğim testler sonucunda başvurdum" dedi.

Aile Desteği ve Danışmanlık Süreci

YEDAM desteklerinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirten V.K, danışmanların yardımcı olmasıyla hayatında büyük adımlar attığını ifade etti. "İyi ki varlar. Onlar sayesinde bugünlere geldim ve hayatıma yeni hedefler belirledim," dedi.

V.K ayrıca, katıldığı atölye çalışmaları sayesinde kendisini daha verimli değerlendirmeye başladığını ve madde kullanımı için harcadığı zamanı artık sanat ve sevdikleriyle geçirdiğini belirtti.

Ailelerin Rolü ve Danışmanlık Süreci

YEDAM Yenimahalle Klinik Psikoloğu Berfin Kaya Ulusoy, bağımlılıkla mücadelede kişiye özel bir süreç uyguladıklarını ve ailelerle de iletişim halinde olduklarını belirtti. "Aile bağımlılık öyküsüyle karşılaştığında ne yapacağını bilemeyebilir. Bu yüzden onların desteklenmesi de çok kıymetli," dedi.

YEDAM, her şehirde ücretsiz hizmet sunarak bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Bağımlılıkla mücadelede sadece birey değil, ailelerin de sürecin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride...

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride bırakan V.K, kendi işini kurarak yeni bir yaşama adım atmaya hazırlanıyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride...

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), aldığı tedaviyle 5 yıl süren madde bağımlılığını geride bırakan V.K, kendi işini kurarak yeni bir yaşama adım atmaya hazırlanıyor.

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