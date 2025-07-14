Yozgat'ta Türk Somonu ve Alabalık İhracatı Artıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı, sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilmesinin yanı sıra balık üretimiyle de dikkat çekiyor. Baraj gölünde kurulan ağ kafes sistemleri sayesinde yılda 3 bin ton Türk somonu ve alabalık üretilirken, bu balıklar Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Barajın Ekonomiye Katkısı

2011 yılında su tutulmasına başlanan Çekerek Barajı, zamanla bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Baraj gölündeki kafes sistemleri sayesinde hem iç piyasaya hem de yurt dışına balık tedariki sağlanıyor.

Üretim Süreci ve İhracat

Yöre halkından Adem Yılmaz, 2015 yılında balıkçılığa başladığını ve kurduğu tesisle alabalık ve Türk somonu üretmeye devam ettiğini ifade etti. Yılmaz, 18 kafeste yıllık 225 ton balık üretimi yaptıklarını belirtti. Aldıkları yavru balıkları belirli bir gramaja ulaştırdıktan sonra Karadeniz'e gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Burada büyüyen somonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor," dedi.

İhracat Hedefleri

Yılmaz, yetiştirdikleri alabalıkları anlaşmalı ihracat firmalarına gönderdiklerini ve bu balıklardan bir kısmının fabrikalarda işlenerek Avrupa'ya gittiğini söyledi. Özellikle Danimarka'ya alabalık, Rusya'ya ise somon ihraç ettiklerini vurgulayan Yılmaz, Türk somonunun Japon pazarında da adından söz ettirdiğini aktardı.

“Bizim çocukluğumuz ırmaklarda geçti, arazilerimiz de su altında kaldı. Bu barajda ne yapabiliriz diye düşünerek başladığımız serüven bizi ihracat noktasına taşıdı. İşimizi severek yapıyoruz. Hem ülkemize hem de memleketimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Şu an geçim kaynağımız balıkçılık," diye ekledi Yılmaz.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemleriyle yılda üretilen 3 bin ton Türk somonu ve alabalık ihraç ediliyor. Yöre halkından Adem Yılmaz, gazetecilere, barajın yapılmasıyla arazilerinin su altında kaldığını belirtti.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemleriyle yılda üretilen 3 bin ton Türk somonu ve alabalık ihraç ediliyor. Yöre halkından Adem Yılmaz, gazetecilere, barajın yapılmasıyla arazilerinin su altında kaldığını belirtti.