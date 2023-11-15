Yüksek Tansiyon: Nedenleri, Belirtileri ve Doğal Tedavisi

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir? Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Yüksek tansiyon, kanın damarlara normalden daha fazla basınç uygulaması sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Hipertansiyon olarak da adlandırılan bu durum, kalp, beyin, böbrek ve göz gibi hayati organlara zarar verebilir. Yüksek tansiyonun nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak, bu hastalığın önlenmesi ve kontrolü için önemlidir.

Yüksek Tansiyonun Nedenleri Nelerdir?

Yüksek tansiyonun nedenleri arasında genetik, çevresel ve yaşamsal faktörler bulunmaktadır. Bazı kişilerde yüksek tansiyonun altında yatan başka bir hastalık da olabilir. Yüksek tansiyona yol açan en yaygın nedenler şunlardır:

Aşırı tuz tüketimi : Tuz, vücutta su tutulmasına ve kan hacminin artmasına neden olur. Bu da kan basıncını yükseltir.

: Tuz, vücutta su tutulmasına ve kan hacminin artmasına neden olur. Bu da kan basıncını yükseltir. Obezite : Fazla kilolar, kalbin daha fazla çalışmasına ve damarların daralmasına sebep olur. Bu da yüksek tansiyon riskini artırır.

: Fazla kilolar, kalbin daha fazla çalışmasına ve damarların daralmasına sebep olur. Bu da yüksek tansiyon riskini artırır. Egzersiz yapmama : Fiziksel aktivite eksikliği, kan dolaşımını bozar ve damar sertliğine yol açar. Bu da kan basıncını yükseltir.

: Fiziksel aktivite eksikliği, kan dolaşımını bozar ve damar sertliğine yol açar. Bu da kan basıncını yükseltir. Stres : Stresli durumlarda vücutta salgılanan hormonlar, kan basıncını geçici olarak yükseltebilir. Sürekli stres altında olmak, yüksek tansiyonun kalıcı hale gelmesine neden olabilir.

: Stresli durumlarda vücutta salgılanan hormonlar, kan basıncını geçici olarak yükseltebilir. Sürekli stres altında olmak, yüksek tansiyonun kalıcı hale gelmesine neden olabilir. Alkol ve sigara kullanımı : Alkol ve sigara, damarları daraltır ve kan basıncını yükseltir. Ayrıca kalp sağlığını da olumsuz etkiler.

: Alkol ve sigara, damarları daraltır ve kan basıncını yükseltir. Ayrıca kalp sağlığını da olumsuz etkiler. Yaşlanma : Yaş ilerledikçe damarlar esnekliğini kaybeder ve kan basıncı yükselir. Bu nedenle yaşlılarda yüksek tansiyon daha sık görülür.

: Yaş ilerledikçe damarlar esnekliğini kaybeder ve kan basıncı yükselir. Bu nedenle yaşlılarda yüksek tansiyon daha sık görülür. Aile öyküsü : Yüksek tansiyon kalıtsal bir özellik taşıyabilir. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon olan kişilerde bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.

: Yüksek tansiyon kalıtsal bir özellik taşıyabilir. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon olan kişilerde bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Böbrek hastalıkları : Böbrekler, kan basıncını düzenleyen hormonları salgılar. Böbrek hastalıkları, bu hormonların dengesini bozarak yüksek tansiyona neden olabilir.

: Böbrekler, kan basıncını düzenleyen hormonları salgılar. Böbrek hastalıkları, bu hormonların dengesini bozarak yüksek tansiyona neden olabilir. Şeker hastalığı : Şeker hastalığı, damar sağlığını bozar ve kan basıncını yükseltir. Ayrıca böbrekleri de etkileyerek yüksek tansiyon riskini artırır.

: Şeker hastalığı, damar sağlığını bozar ve kan basıncını yükseltir. Ayrıca böbrekleri de etkileyerek yüksek tansiyon riskini artırır. Tiroid hastalıkları : Tiroid bezi, metabolizmayı ve kan basıncını etkileyen hormonlar üretir. Tiroid hastalıkları, bu hormonların seviyesini değiştirerek yüksek tansiyona neden olabilir.

: Tiroid bezi, metabolizmayı ve kan basıncını etkileyen hormonlar üretir. Tiroid hastalıkları, bu hormonların seviyesini değiştirerek yüksek tansiyona neden olabilir. İlaç kullanımı: Doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler, antidepresanlar gibi bazı ilaçlar, kan basıncını yükseltebilir.

Yüksek Tansiyonun Belirtileri Nelerdir?

Yüksek tansiyon, genellikle sessiz bir hastalık olarak bilinir. Çünkü çoğu zaman herhangi bir belirti vermez. Ancak kan basıncı çok yüksek seviyelere ulaştığında veya uzun süre yüksek kaldığında bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyonun en sık görülen belirtileri şunlardır:

Baş ağrısı : Yüksek tansiyon, beyne giden damarlarda basınç artışına neden olur. Bu da baş ağrısına yol açabilir. Baş ağrısı genellikle sabahları daha şiddetli olur.

: Yüksek tansiyon, beyne giden damarlarda basınç artışına neden olur. Bu da baş ağrısına yol açabilir. Baş ağrısı genellikle sabahları daha şiddetli olur. Baş dönmesi : Yüksek tansiyon, beyne yeterli kan gitmemesine ve oksijen eksikliğine neden olabilir. Bu da baş dönmesi, sersemlik, bayılma gibi belirtilere sebep olabilir.

: Yüksek tansiyon, beyne yeterli kan gitmemesine ve oksijen eksikliğine neden olabilir. Bu da baş dönmesi, sersemlik, bayılma gibi belirtilere sebep olabilir. Göz problemleri : Yüksek tansiyon, göze giden damarları hasara uğratabilir. Bu da bulanık görme, çift görme, gözde kanama gibi göz problemlerine neden olabilir.

: Yüksek tansiyon, göze giden damarları hasara uğratabilir. Bu da bulanık görme, çift görme, gözde kanama gibi göz problemlerine neden olabilir. Kalp çarpıntısı : Yüksek tansiyon, kalbin daha fazla çalışmasına ve daha hızlı atmasına neden olur. Bu da kalp çarpıntısı, kalp ağrısı, kalp yetmezliği gibi kalp problemlerine yol açabilir.

: Yüksek tansiyon, kalbin daha fazla çalışmasına ve daha hızlı atmasına neden olur. Bu da kalp çarpıntısı, kalp ağrısı, kalp yetmezliği gibi kalp problemlerine yol açabilir. Nefes darlığı : Yüksek tansiyon, akciğerlere giden damarları daraltabilir. Bu da nefes alıp vermede zorluk, hırıltı, öksürük gibi solunum problemlerine neden olabilir.

: Yüksek tansiyon, akciğerlere giden damarları daraltabilir. Bu da nefes alıp vermede zorluk, hırıltı, öksürük gibi solunum problemlerine neden olabilir. Burun kanaması : Yüksek tansiyon, burundaki ince damarların yırtılmasına ve kanamaya neden olabilir. Burun kanaması genellikle ani ve şiddetli olur.

: Yüksek tansiyon, burundaki ince damarların yırtılmasına ve kanamaya neden olabilir. Burun kanaması genellikle ani ve şiddetli olur. Kulak çınlaması : Yüksek tansiyon, kulak içindeki basıncı artırabilir. Bu da kulak çınlaması, işitme kaybı, kulak ağrısı gibi işitme problemlerine neden olabilir.

: Yüksek tansiyon, kulak içindeki basıncı artırabilir. Bu da kulak çınlaması, işitme kaybı, kulak ağrısı gibi işitme problemlerine neden olabilir. Bacaklarda şişlik : Yüksek tansiyon, böbreklerin çalışmasını bozabilir. Bu da vücutta sıvı tutulmasına ve bacaklarda şişlik, ödem gibi belirtilere neden olabilir.

: Yüksek tansiyon, böbreklerin çalışmasını bozabilir. Bu da vücutta sıvı tutulmasına ve bacaklarda şişlik, ödem gibi belirtilere neden olabilir. Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik: Yüksek tansiyon, vücudun enerji üretimini azaltabilir. Bu da halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku hali gibi belirtilere neden olabilir.

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir?

Yüksek tansiyon, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yüksek tansiyonu olan kişilerin doktor kontrolünde ilaç tedavisi almaları gerekir. Ancak ilaç tedavisine ek olarak bazı doğal yöntemler de yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilir. Yüksek tansiyona iyi gelen doğal yöntemler şunlardır: