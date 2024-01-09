Yumurtayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! En zararlı sandığımız aslında en faydalısıymış

Yumurtalar, günlük beslenmede önemli bir yere sahip olan ve tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Ancak yumurtaların çiğ mi yoksa pişmiş mi tüketilmesinin daha faydalı olduğu konusu üzerinde duruluyor. Araştırmalar, yumurtaların pişirildiğinde daha sindirilebilir hale geldiğini gösteriyor. Pişirme süreci, yumurtanın besin değerlerini ve sindirilebilirliğini belirleyen kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

DOĞRU YUMURTA TÜKETİMİ NASIL OLMALI?





Pişmiş Yumurta Tercihi ve Sindirilebilirlik:



Bilimsel çalışmalar, yumurtaların pişirildiğinde sindirilebilirliklerinin arttığını göstermektedir. Araştırmalar, insan vücudunun pişmiş yumurtadaki proteinin yüzde 91'ini kullanabildiğini, çiğ yumurtadaki proteinin ise yüzde 51'ini kullanabildiğini ortaya koymuştur. Bu durum, ısının proteinlerde yapısal değişikliklere neden olmasıyla açıklanmaktadır.

Biyoçözünürlük ve Biotin:

Çiğ yumurtalardaki avidin adlı protein, biyotin adı verilen B7 vitaminiyle bağlanarak vücudun biyotini emmesini engeller. Ancak yumurtalar pişirildiğinde, avidin üzerinde yapısal değişiklikler meydana gelir ve biyotin emilimine izin verir.

Besin Değerleri ve Antioksidan Miktarı:

Pişirme süresi ne kadar kısa olursa, yumurtanın içindeki besinler o kadar iyi korunur. Ancak pişirme işlemi A vitamini içeriğini yüzde 17-20 oranında azaltabilir ve antioksidan miktarını yüzde 6-18'e kadar önemli ölçüde düşürebilir.

Kolesterol ve Oksitlenmiş Kolesterol:

Yüksek sıcaklıklarda pişirme işlemi, yumurtalardaki kolesterolün oksitlenmesine ve oksisterol adı verilen bileşiklerin üretilmesine neden olabilir. Oksitlenmiş kolesterol ve oksisteroller, kandaki kolesterol oksidasyonu ile ilişkilendirilmiş ve kalp hastalığı riskini artırabileceği düşünülmektedir.

Sağlıklı Yumurta Tüketimi İçin Öneriler:

-Düşük kalorili bir yöntem deneyin: Haşlanmış yumurta, kalori eklemeyen bir pişirme yöntemi olarak tercih edilebilir.

-Sebzelerle birleştirin: Yumurtalar, sebzelerle birleştirilerek lezzetli ve besleyici bir öğün haline getirilebilir.

-Fazla pişirmeyin: Yumurtaların içindeki besin değerleri ve kolesterol miktarını korumak için fazla pişirme süresinden kaçının.