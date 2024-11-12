Zatüre Erken Teşhisi Hayati Önem Taşıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Aktaş, halk arasında ‘zatürre’ olarak bilinen pnömoninin erken teşhisinin tedaviyi büyük oranda kolaylaştırdığını belirtti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Aktaş, zatürre hastalığının belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler sundu.

Zatürre Nedir?

Aktaş, zatürrenin “akciğer keseciklerine iltihaplı sıvı dolması” olarak tanımlandığını belirterek, bu sıvıdaki bakteri, virüs ve mantarların akciğerlerde kolaylıkla enfeksiyona yol açabileceğini ifade etti.

Özellikle Risk Altındaki Gruplara Dikkat!

Hastalığın, özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde, yaşlılar, hamileler, çocuklar ile alkol ve sigara bağımlılarında ciddi seyredebileceğini vurgulayan Aktaş, “Balgamlı ya da kuru öksürük, üşüme, titreme, ateş, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler varsa zatüre olma ihtimaliniz yüksektir.” dedi.

Şıklara Karşı Önlemler Alınmalı

Dr. Aktaş, hastalığın genellikle okul, iş yeri ve toplu taşımalarda öksürük ve hapşırıkla yayılan damlacıklar yoluyla bulaştığını ifade etti. Enfeksiyonu taşıyan kişilerle ortak kullanılan yüzeyler ve eşyalarla temasın da zatürreye sebep olabileceğine dikkat çekti.

Hijyen ve Aşı ile Korunma

Risk altındaki bireylerin hijyene dikkat etmeleri, el yıkama, maske takma ve ortamın havalandırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Aktaş, erken teşhis ve tedavinin zatürrenin ciddi komplikasyonlarını önlemek için kritik olduğunu belirtti.

Ayrıca, bazı risk grubundaki kişilere önerilen zatürre aşısının hastalığın yaygınlaşması ve komplikasyonların önüne geçme açısından etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Aktaş, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" dolayısıyla hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavisine ilişkin bilgi verdi.