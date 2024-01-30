Zatürre salgınında son 30 yılda vakalar yüzde 80 arttı! Uzmanlar uyarıyor: Tehlike büyük!

Son haftalarda grip benzeri şikayetlerle gelen hastalarda, artan şekilde zatürre vakası ile karşılaştıklarını ifade eden uzmanlar, şikayetler uzadıkça iş, okul gibi günlük aktivitelerin yoğunluğu ile de birleşince tablonun zatürreye dönmeye başladığını belirtiyor. Zatürrenin belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık bulunuyor. Erken tanı ve tedavi hayati önem taşıyor. Peki zatürre nedir ve nasıl bulaşır? Korunma yolları ve tedavisi hakkında her şey detaylarda...

ZATÜRRE NEDİR, NASIL BULAŞIR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zatürre, akciğerlerde iltihaplanmaya neden olan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar tarafından bulaşabiliyor.







Zatürre, her yaş grubunda görülebilir, ancak özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar risk altında bulunuyor.

Zatürrenin belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık bulunuyor. Erken tanı ve tedavi hayati önem taşıyor.

Zatürre, akciğerlerde iltihaplanmaya neden olan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar tarafından bulaşabiliyor.





Son haftalarda grip benzeri şikayetlerle gelen hastalarda, artan şekilde zatürre vakası ile karşılaştıklarını ifade eden uzmanlar, şikayetler uzadıkça iş, okul gibi günlük aktivitelerin yoğunluğu ile de birleşince tablonun zatürreye dönmeye başladığını belirtiyor.

ZATÜRRE ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK MI?

Zatürre, akciğerlerin alveol adı verilen hava keseciklerinin iltihaplanması sonucu oluşur. Bu durum, akciğerlerin oksijen alışverişini bozar ve solunum yetmezliğine yol açabilir.

Zatürre, ayrıca kan dolaşımına da zarar verebilir. Mikroorganizmalar, kan yoluyla diğer organlara da yayılabilir ve sepsis adı verilen hayatı tehdit eden bir enfeksiyon durumuna neden olabilir.





Zatürre, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ölümcül olabilir. Bu gruplarda, zatürre komplikasyonları daha sık görülür ve tedaviye daha az yanıt verirler.

ZATÜRRE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR VE KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Zatürre tedavisinde antibiyotik, antiviral veya antifungal ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca bol sıvı tüketimi, dinlenme, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar da destekleyici tedavi olarak öneriliyor.



Zatürreden korunmak için ise grip aşısı, zatürre aşısı, sağlıklı beslenme, sigara içmemek, el hijyeni, kalabalık ortamlardan kaçınmak gibi önlemler alınması gerekiyor.





Zatürre aşısı, zatürreye neden olan en yaygın bakteri olan pnömokok bakterisine karşı koruma sağlar. Grip aşısı ise, grip virüsünün neden olduğu zatürreyi önler. Her iki aşı da, özellikle risk grubundaki kişilere tavsiye edilir.