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Zeytinle ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Meğer en faydalı olan o değil diğeriymiş

Meğer yıllardır herkes yanlış biliyormuş! Faydalı olan zeytin buymuş! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 06:59
Zeytinle ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Meğer en faydalı olan o değil diğeriymiş

Eğer sağlığınıza faydası olsun istiyorsanız bu zeytini tüketin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEYTİNİ BÖYLE TÜKETİN

Siyah zeytin ve yeşil zeytin sofraların vazgeçilmezi olarak tüketiliyor. İkisi arasındaki en büyük fark ise hasat edildikleri zamandır. Yeşil zeytin tam olgunlaşmadan hasat edilir ve bu sebeple renkleri daha açık olur. Siyah zeytin olgunlaştıktan sonra hasat edilir. Bu sebeple renkleri koyudur. İki zeytin de aynı olsa da farkları hasat zamanıdır. Yeşil zeytin olgunlaşmadan hasat edildiği için daha etlidir. Olgunlaşma süreleri farklı olduğu için tatları da farklıdır. Besinsel anlamda da hemen hemen aynı sayılabilirler ancak siyah zeytin protein açısından daha zengindir. Yeşil zeytin ise lif açısından daha zengindir. İki zeytinde de iltihap önleyen antioksidan madde içeriği vardır. Bu sebeple zeytin doğal antibiyotik olarak tercih edilir. Zeytin içinde olan beta karoten, lutein, zeaksantin gibi maddeler her gün tüketilmesi gereken besinlerdir. İki zeytinin de içinde hidroksitirozol isimli antitümör madde vardır. Bu sebeple vücudun kanser hücreleri gelişimi durdurulur.

siyah zeytin ve yeşil zeytinin faydaları

 Aynı zamanda zeytinin içinde olan E vitamini grubu antioksidan etki gösterir. Bu vitamin grubu serbest radikallere karşı koruma sağlar ve oksidatif etkiler vücuttan atılır. E vitamini cilt için de faydalıdır ve güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildi korur. Bu koruma güneş yanıklarını önler. Uzmanlar güneşlenmeden önce 5 tane zeytin tüketilmesi gerektiğini söylerler. Zeytin antioksidan açısından zengin olduğu için düzenli şekilde zeytin tüketilmesi önerilir. Zeytinin içinde yer alan sağlıklı yağ, kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Zeytinin düzenli tüketilmesi kalp krizi riskini en aza indirir ve damar tıkanıklığına da iyi gelir. Aynı zamanda kilo vermek isteyenlerin de düzenli olarak zeytin tüketmesi önerilir. Yeşil zeytin içinde olan lif miktarı, kişiye tokluk hissi verir. Yeşil zeytin içinde yer alan lifler bağırsak hareketlerini düzenler. Bağırsak hareketleri düzenlenerek kabızlık gibi problemlerden kurtulabilirsiniz. Zeytinin içinde yer alan sağlıklı yağ ve lifler metabolizmanın çalışmasını da hızlandırır. Zeytin görme problemlerine de iyi gelir. Görme kaybının engellenmesi için düzenli olarak beta karoten ve A vitamini alınması gerekir. Bu sebeple ilerleyen dönemlerde görme kaybının önüne geçilebilir. Zeytinin içinde yer alan besin maddeleri gözdeki retinayı korur. Bu sebeple görme problemleri engellenir ve koruma sağlanır. Zeytin tüketerek göz tansiyonunuzu da dengeleyebilir. 

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