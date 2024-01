Zombi hücrelerin oluşumuna dur diyor! Bu yöntem yaşlanmaya karşı bariyer çekiyor

Osaka Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Japonya'nın bilim dünyasına yeni bir umut ışığı getirdi. İnsan vücudunun yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir adım atılarak, yaşlanmayı hızlandıran "zombi" hücrelerin oluşumunu durdurabilecek bir protein keşfedildi.

YAŞLANMAYI DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?





Bu önemli protein, vücuttaki "zombi" hücrelerin aktivitesini engelleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. İnsanların yaş aldıkça vücutlarında uzun süre kalan bu hücreler, hücresel atıkların birikmesine neden olarak Alzheimer, kalp yetmezliği gibi yaşa bağlı hastalıklara yol açabilen riskleri artırır.

Osaka Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, HKDC1 adlı proteinin, "zombi" hücrelerin etkisini azaltmada önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, HKDC1'in vücuttaki "zombi" hücreleriyle mücadelede mitokondriyal işlev bozukluğunu ve hasarlı lizozom birikimini önleyerek yaşlanmayı geciktirebileceğini belirtti.

Bu önemli keşfin Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde açıklanmasının ardından, bilim dünyası HKDC1'in yaşlanma ile mücadelede yeni tedavi seçenekleri sunabileceği umudunu taşıyor.