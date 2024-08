10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası Tamamlandı

10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası Finale Ulaştı

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, final müsabakasıyla başarıyla tamamlandı. Şampiyona, rahvan at kültürünün yaygınlaşması ve geliştirilmesi amacıyla Ardahan-Artvin yolundaki Rahvan At Yarış Sahası'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Dereceler

Bu yılki etkinliğe 20 ilden toplam 76 rahvan at katıldı ve farklı kategorilerde kıyasıya bir yarış sergilendi. Yarışmalarda elde edilen başarılar ise dikkat çekti:

Üçlü tay kategorisi: Abdulbaki Özgün

Abdulbaki Özgün Dörtlü tay kategorisi: Şehmuz Yaprak

Şehmuz Yaprak Küçük-orta kategoriler: Ziver Lale

Ziver Lale Deste kategorisi: Türker Ateş

Türker Ateş Büyük-orta kategoriler: Aziz Özbek

Aziz Özbek Başaltı kategorisi: Selim İleri

Selim İleri Baş kategorisi: Osman Palamut

Ödül Töreni

Yarışmalarda başarılı olan katılımcılar, ödüllerini Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve diğer kurum müdürlerinden aldı. Şampiyona, rahvan atçılığının geliştirilmesi adına önemli bir adım oldu ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

