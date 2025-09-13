11. NG Afyon Frig Ultra Maratonu İhsaniye'de tamamlandı

İhsaniye'de düzenlenen 11. NG Afyon Frig Ultra Maratonu, Ayazini'de 6, 12, 22, 38 ve 54 km parkurlarda koşuldu; katılım %15 arttı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:53
Afyonkarahisar Valiliği, İhsaniye Belediyesi ve sponsorların desteğiyle Ayazini'de start verilen yarışlar; 6, 12, 22, 38 ve 54 kilometrelik parkurlarda koşuldu.

Yarış koordinatöründen değerlendirme

Yarış koordinatörü Ali Cem Aktaş, gazetecilere, maratonun 11'inci yılının tamamlandığını söyledi. Özel çocukların yarıştığı "+1 Farkla Koşuyoruz" etabının keyif kattığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Yarışlara, geçen yıla göre sporcu katılımı yüzde 15 daha arttı. Bu şekilde bölgenin spor turizmine katkı sağlıyoruz. Frigya, sporcular tarafından mistik bölge olarak tanımlanıyor. İlk defa gelen sporcular, burayı çok beğeniyor, yöresel lezzetleri tadıyor."

Sporcuların görüşleri

Sporcu Hacer Başülmez de 6 kilometrelik parkurda takım halinde birinci olduklarını belirterek, "Ekip olarak güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Parkur güzel ve zordu." dedi.

Sporcu Hüseyin Günaçtı ise 4 yıldır Frigya'daki yarışlara katıldığını, gizemli parkurda koşmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Dereceler ve ödüller

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, düzenlenen törende hediye ve madalyalar verildi.

