Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası için Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun ile, ayrıca Galatasaray'dan bir oyuncu ve yabancılarla görüştüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:04
Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor

Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor

Transfer Görüşmeleri

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüştüklerini açıkladı. Kaya, ayrıca Galatasaray'dan bir oyuncu ve birkaç yabancı futbolcunun da kulübün gündeminde olduğunu belirtti.

Genel Kurul ve Yönetim Açıklaması

Kaya, cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşan kongre sürecine dair görüşlerini ve yeni yönetim hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Mehmet Kaya'nın açıklaması: 'Seçim öncesinde yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Bunu sözle değil, taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da sağ olsun yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bunun da kırmızıyla altını çizeyim. 400 milyona yakın bir sayı, şahıslarından ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur.'

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET KAYA, GENÇLERBİRLİĞİ’NİN DEVRE ARASINDA TRANSFER ETMEK İÇİN EMRE MOR...

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET KAYA, GENÇLERBİRLİĞİ’NİN DEVRE ARASINDA TRANSFER ETMEK İÇİN EMRE MOR VE CENK TOSUN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET KAYA, GENÇLERBİRLİĞİ’NİN DEVRE ARASINDA TRANSFER ETMEK İÇİN EMRE MOR...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadi Tekelioğlu'nun Annnesi Seher Tekelioğlu Toprağa Verildi
2
Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor
3
Niğdeli Ahmed Yasin Yıldız, Para Yüzme Seçmelerinde Türkiye 8.'si
4
Eşitliğin Kimyası, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Olimpiyat Yolunda
5
Osmangazi Belediyespor Atletleri Avrupa Kros Kadrosunda — Portekiz Bileti
6
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
7
U17 Kızlar Gelişim Ligi: Kayseri'den 3 Takım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?