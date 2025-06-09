110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri Kars'ta Gerçekleşti

Kars'ta Güreş Coşkusu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde bu yıl 110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Etkinliğe 247 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon ve Katılımcılar

Karaurgan köyündeki çayırlık alanda düzenlenen güreşler, Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu ve çeşitli dernekler tarafından organize edildi. Sporcular, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreş kulüplerinden bir araya geldi ve kategorilerinde ödül kazanmak için ter döktü.

Başpehlivanlık ve Diğer Başarılar

Güreşlerin sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güreş Kulübü takım halinde birinci oldu. Başpehlivanlığı ise Yunus Emre Yıldız elde etti. Miniklerin güreşi de büyük ilgi gördü; bir dayı ve yeğeni karşı karşıya geldi. Sporcu Kemal Bölükbaşı, yeğeni Serdar Sucu'yu bir puanla mağlup ederek ilerledi. Güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Fatih Fırat seçildi.

Tarihi Gelenek ve Gelecek Planları

Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Yılmaz, karakucak güreşlerinin bölgede aralıksız olarak devam eden nadir etkinliklerden biri olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Karaurgan güreşlerini bugüne dek köy muhtarlığı ve halk, kendi imkanlarıyla düzenledi. 2024 itibarıyla Geleneksel Güreşler Federasyonu'na katılarak daha organize hale geleceğiz.” dedi.

Köy muhtarı Bilgin Çetinkaya ise geleneklerinin sürdüğünü ve destekleyenlere teşekkür etti. Yunus Emre Yıldız, organizasyonun üst düzey olduğunu belirterek, emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Kültürel Bir Buluşma

Şenlikler, ödül töreni ve halaylarla tamamlandı. Etkinlikte Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir ile siyasi parti ve STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi. Türkiye'nin farklı bölgeleri ve spor kulüplerinden Sarıkamış'a gelen 247 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi. Türkiye'nin farklı bölgeleri ve spor kulüplerinden Sarıkamış'a gelen 247 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.