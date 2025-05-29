Rize'de Futbol Sevinci Yaşanıyor

Rize'de, 2022 yılında üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in adını taşıyan 12 Yaş Altı Rize Cup 2025 uluslararası futbol turnuvası başlamış bulunuyor.

Turnuvaya Katılan Takımlar

Çaykur Rizespor Futbol Akademisi tarafından düzenlenen bu anlamlı turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı futbol takımları katılmaktadır.

Ateşleyici Karşılaşmalar

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 4 gün boyunca sürecek turnuvanın ilk gününde gerçekleşen maçlarda, Çaykur Rizespor, Sabah FK'yı 2-1, Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 8-3, Gençlerbirliği, Dinamo Batumi FC'yi 9-1 ve Rams Başakşehir FK, Reeder Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Yönetim ve Teknik Heyet Önemli Anları Takip Etti

Turnuvayı, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Adnan Er, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve kulüp yöneticileri de bizzat takip etti.

Turnuvanı izlemek için gelen futbolseverler, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bu karşılaşmalarda büyük heyecan yaşadı.

Rize'de, 2022'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in adının verildiği 12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası başladı. Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı Futbol takımları katıldı.

Rize'de, 2022'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in adının verildiği 12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası başladı. Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı Futbol takımları katıldı.