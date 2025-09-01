DOLAR
Bakan Bak Silivrikapı Spor Köyü'nü İnceledi: Fatih'e Yeni Yaşam Merkezi

Bakan Osman Aşkın Bak ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Silivrikapı Spor Köyü inşaatını yerinde inceledi; proje Fatih'e modern spor ve yaşam alanı sunacak.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:22
Bakan Bak Silivrikapı Spor Köyü'nü Yerinde İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yapımı hızla devam eden Silivrikapı Spor Köyü inşaatında incelemelerde bulundu.

Fatih'e açılan yeni spor ve yaşam alanı

Fatih Belediyesinin açıklamasına göre proje, modern spor sahalarından sosyal tesislere kadar geniş yelpazede hizmet sunacak ve yalnızca sporculara değil, tüm Fatihlilere hitap edecek bir yaşam alanı olarak planlanıyor.

Mehmet Ergün Turan: Silivrikapı Spor Köyü; basketbol, voleybol ve futbol sahalarının yanı sıra yarı açık tenis alanları ve padel kortlarıyla donatılıyor. Geniş otoparkı, sosyal tesisleri ve hizmet binalarıyla sadece sporcuların değil, tüm halkımızın uğrak noktası olacak. Amacımız Fatih'i sporun marka ilçesi haline getirmek.

Proje özellikleri ve kullanım alanları

Projede yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve kapsamlı çevre düzenlemeleri yer alıyor. Tesis, gençlerden yaşlılara, amatörlerden profesyonellere kadar her yaştan bireye hizmet verecek bir yaşam köyü olarak tasarlanıyor.

Eğitim programları kapsamında tesis, yaz spor okulları ve yerel turnuvalara da ev sahipliği yapacak.

Tarihi yarımadanın kültürel dokusuyla uyum içinde yükselen Silivrikapı Spor Köyü, sadece spor değil aynı zamanda sosyal buluşma alanı işlevi de görecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda) ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda) ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağda), yapımı hızla devam eden Silivrikapı Spor Köyü inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda) ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan...

