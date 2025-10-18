Dünya Şampiyonu Abdullah Kayapınar Sivas'ta Davul Zurnayla Karşılandı

Mısır'da altın kazanan Dünya şampiyonu Abdullah Kayapınar, Sivas'ta davul zurna eşliğinde karşılandı; hedefleri Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 20:42
Memleketinde coşkulu karşılama

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Mısır'da erkekler 49 kiloda 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta görkemli bir törenle karşılandı.

Kayapınar, Bölge Trafik Kavşağı'nda davul zurna eşliğinde; babası Yusuf, annesi Yeter Kayapınar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş ve yakınları tarafından karşılandı. Sporcu, bir süre sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Abdullah Kayapınar burada yaptığı açıklamada teşekkür ederek şunları söyledi: "Şampiyonluğu ülkemize getirdik. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bu da bana nasip oldu. Çok şükür böyle bir ünvanı kazandım. Bu duygu yaşanır, anlatılmaz. Bundan sonraki hedefim sürekli şampiyonluk, önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ondan sonra 2028 Olimpiyatları var. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında inşallah bu ünvanı koruyacağım."

Karşılama töreninin ardından oluşturulan konvoyla şehir turu atan Kayapınar, daha sonra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Şimşek, sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Vali Yılmaz Şimşek da Kayapınar'ı başarısından dolayı kutlayarak, "İlk şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa para halterde ülkemize altın madalya getirdin. Dünya şampiyonu oldun. Artık başarıların giderek artıyor. Daha çok çalışarak yeni başarılar elde edeceksin. Seni yetiştiren hocana da teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da nasip olur. Dünya şampiyonu olarak bu gururu hepimize yaşattın. Ama bundan sonraki hedefimiz kesinlikle olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.

