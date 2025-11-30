Bursaspor 3-0 Fethiyespor — TFF 2. Lig 13. Hafta, Matlı Stadyumu

Bursaspor 3-0 Fethiyespor — Matlı Stadyumu'nda net galibiyet

TFF 2. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, evinde oynadığı mücadelede taraftarının da desteğiyle Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, maç boyunca üstün oyununu koruyarak sahadan farklı bir skorla ayrıldı.

Maç Özeti

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren tempoyu yüksek tutan Bursaspor, 7. dakikada kazandığı pozisyonda Fethiyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu değerlendirdi. 7. dakikada Muhammet Demir’in arka direğe gönderdiği topa iyi yerleşen Sertaç Çam fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında etkisini sürdüren ev sahibi ekip, 30. dakikada Sertaç Çam’ın sağ çizgiden yaptığı ortada İlhan Depe ile farkı ikiye çıkardı. Müsabakayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ömer Akman, dördüncü hakemliğini ise Sinan Özcan üstlendi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Bursaspor, 60. dakikada Sertaç Çam’ın çizgiye inip gönderdiği etkili ortada yükselen Muhammet Demir ile skoru 3-0’a taşıdı. Fethiyespor zaman zaman atak geliştirse de özellikle 58. dakikada Muhammet Enes Erdem’in aşırtma vuruşunda kaleci Kerem Matışlı yaptığı kritik kurtarışla gol izni vermedi.

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam, Muhammet Demir.

Fethiyespor: Arda Akbulut, Samet Asatekin, Onur Atasayar, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem, Bera Çeken.

TFF 2. LİG’İN 13. HAFTASINDA MATLI STADYUMU’NDA TARAFTARININ DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN BURSASPOR, ETKİLİ OYUNU VE ERKEN GELEN GOLLERLE FETHİYESPOR’U 3-0 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI MORAL DEPOLAYAN BİR GALİBİYETLE KAPATTI.