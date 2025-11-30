Bursaspor 3-0 Fethiyespor — TFF 2. Lig 13. Hafta, Matlı Stadyumu

Bursaspor, TFF 2. Lig 13. haftasında Matlı Stadyumu'nda Fethiyespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir moral galibiyeti aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:08
Bursaspor 3-0 Fethiyespor — TFF 2. Lig 13. Hafta, Matlı Stadyumu

Bursaspor 3-0 Fethiyespor — Matlı Stadyumu'nda net galibiyet

TFF 2. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, evinde oynadığı mücadelede taraftarının da desteğiyle Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, maç boyunca üstün oyununu koruyarak sahadan farklı bir skorla ayrıldı.

Maç Özeti

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren tempoyu yüksek tutan Bursaspor, 7. dakikada kazandığı pozisyonda Fethiyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu değerlendirdi. 7. dakikada Muhammet Demir’in arka direğe gönderdiği topa iyi yerleşen Sertaç Çam fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında etkisini sürdüren ev sahibi ekip, 30. dakikada Sertaç Çam’ın sağ çizgiden yaptığı ortada İlhan Depe ile farkı ikiye çıkardı. Müsabakayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ömer Akman, dördüncü hakemliğini ise Sinan Özcan üstlendi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Bursaspor, 60. dakikada Sertaç Çam’ın çizgiye inip gönderdiği etkili ortada yükselen Muhammet Demir ile skoru 3-0’a taşıdı. Fethiyespor zaman zaman atak geliştirse de özellikle 58. dakikada Muhammet Enes Erdem’in aşırtma vuruşunda kaleci Kerem Matışlı yaptığı kritik kurtarışla gol izni vermedi.

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam, Muhammet Demir.

Fethiyespor: Arda Akbulut, Samet Asatekin, Onur Atasayar, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem, Bera Çeken.

TFF 2. LİG’İN 13. HAFTASINDA MATLI STADYUMU’NDA TARAFTARININ DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN BURSASPOR...

TFF 2. LİG’İN 13. HAFTASINDA MATLI STADYUMU’NDA TARAFTARININ DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN BURSASPOR, ETKİLİ OYUNU VE ERKEN GELEN GOLLERLE FETHİYESPOR’U 3-0 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI MORAL DEPOLAYAN BİR GALİBİYETLE KAPATTI.

TFF 2. LİG’İN 13. HAFTASINDA MATLI STADYUMU’NDA TARAFTARININ DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN BURSASPOR...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selendi Belediyespor 3-0 Galip: İlk Haftada 3 Puan
2
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-0 ile Türk Hava Yolları'nı Devirdi
3
Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK
4
Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası: Fatih Atlı ve İbrahim Ay Şampiyon
5
Muaythaidaki Hedefi Dünya Kupası Olan Ayaz Cingöz, Milli Takım Heyecanını Yaşıyor
6
ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde Tango Bourges Basket ile Karşılaşıyor
7
Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı