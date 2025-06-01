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12. Yeşilay Bisiklet Turu İç Anadolu'da Pedal Çevirdi

İç Anadolu'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılım yüksek oldu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 13:17
12. Yeşilay Bisiklet Turu İç Anadolu'da Pedal Çevirdi

12. Yeşilay Bisiklet Turu İç Anadolu'da Gerçekleştirildi

İç Anadolu Bölgesi'nde, Yeşilay tarafından düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla büyük ilgi gördü. Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Kırıkkale illerinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli gruplar keyifle pedal çevirdi.

Nevşehir'de Turu Başlattı

Etkinliğin ilk ayağı, Nevşehir'de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada bir araya gelen bisikletçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Mehmet Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile vatandaşlar katılarak destek verdiler.

Yozgat ve Kırşehir'de Farkındalık Yaratıldı

Yozgat'ta, Fatma Temel Turhan Ortaokulu önünde toplanan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Etkinlikte, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan ve katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kırşehir'de ise, Askerlik Şubesi kavşağında bir araya gelen bisikletçilere tişört, yelek ve şapka dağıtıldı. Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, bu yıl Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Niğde ve Kırıkkale'de Büyük Katılım

Niğde'de, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan bisikletçiler, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan geçerek turu tamamladılar. Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek Yeşilay'ın varlığını kutladı.

Kırıkkale'de ise, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen tur, 6 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeledeki önemi üzerine konuştu.

Bu etkinlikler, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi.

Niğde’de, Yeşilay tarafından 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay...

Niğde’de, Yeşilay tarafından 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan dönerek meydana kadar pedal çevirdi.

Niğde’de, Yeşilay tarafından 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay...

Niğde’de, Yeşilay tarafından 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan dönerek meydana kadar pedal çevirdi.

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