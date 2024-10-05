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15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi: Türkiye'nin Zaferi

Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ı 49-10 yendi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:08
15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi: Türkiye'nin Zaferi

15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'nin Başarısı

Türkiye, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ı 49-10 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Detayları

C Grubu mücadelesinde, milli takımımız rakibi Bulgaristan ile Kızılcahamam İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, sahadan 49-10'luk skorla galip ayrıldı.

Gelecek Hedefler

Bu zaferin ardından Türkiye, gelecek yıl nisan ayında Sırbistan ile önemli bir karşılaşma gerçekleştirecek. Takım, bu maçta da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10...

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10 yendi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10...

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10 yendi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10...

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10 yendi.

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