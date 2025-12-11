DOLAR
42,59 -0,01%
EURO
50,14 -0,65%
ALTIN
5.855,74 -1,05%
BITCOIN
3.893.625,11 1,06%

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali: Uzunçavdar altın, Kavukcuoğlu gümüş

Priştine'de başlayan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:38
Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali: Uzunçavdar altın, Kavukcuoğlu gümüş

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali

İlk gün sonuçları

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda dört sıklette mücadeleler yapıldı. Kadınlar +73 kiloda yapılan müsabaka, iki Türk sporcunun karşılaşmasına sahne oldu.

Finalde ringe çıkan milli sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyanın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilerleyişi

Dört gün sürecek organizasyonun ikinci gününde erkeklerde dört sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

AVRUPA ÜMİTLER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NIN İLK GÜNÜNDE SUDE YAREN UZUNÇAVDAR ALTIN, ZEHRA BEGÜM...

AVRUPA ÜMİTLER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NIN İLK GÜNÜNDE SUDE YAREN UZUNÇAVDAR ALTIN, ZEHRA BEGÜM KAVUKCUOĞLU İSE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

AVRUPA ÜMİTLER TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NIN İLK GÜNÜNDE SUDE YAREN UZUNÇAVDAR (SOLDA) ALTIN, ZEHRA...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali: Uzunçavdar altın, Kavukcuoğlu gümüş
2
Muğla'da Özel Sporcular Tenis Milli Takımı Seçmeleri Yapıldı
3
Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Etti
4
Iğdır FK Galibiyetini Kutlarken, Teknik Direktörlerden Açıklamalar Geldi
5
Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı Farklı Geçti: 89-61
6
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belirlendi
7
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-0 AEK Atina - İlk Yarı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?