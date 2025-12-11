Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali: Uzunçavdar altın, Kavukcuoğlu gümüş

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali

İlk gün sonuçları

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda dört sıklette mücadeleler yapıldı. Kadınlar +73 kiloda yapılan müsabaka, iki Türk sporcunun karşılaşmasına sahne oldu.

Finalde ringe çıkan milli sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyanın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilerleyişi

Dört gün sürecek organizasyonun ikinci gününde erkeklerde dört sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

