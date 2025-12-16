DOLAR
Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Ağrı 1970 SK

Nesine 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurtspor ile Ağrı 1970 SK Yeni Malatya Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:46
Nesine 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor ile Ağrı 1970 SK golsüz berabere kalarak sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Maç Detayı

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Yasin Kalcıoğlu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mevlüt Bozok

Kadro ve Teknik Sorumlular

Malatya Yeşilyurt Spor: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Eren Şimşek, Furkan Söyler, Cemal Kaya (Atilla Körgil dk. 54), Alperen Karaca, Bilal Ceylan, İsmail Zobu (Mustafa Çakır dk. 88), Tahsin Yılmaz (Mustafa Umut Zaif dk. 88), Emre Furtuna, Yunus Emre Atsız

Teknik Sorumlu: Taner Araz

Ağrı 1970 SK: Muhammet Elyesesa Çakmak, Mesih Kayabaş, Yusuf Şengüler, Bahtiyar Yılmaz, Abdulkadir Çapan, Yusuf Konyar, Caner Yardımcı (Boran Yağızer dk. 46), Hikmet Efe Demirağ, Gökdeniz Şensoy, Fatih Mehmet Ekinci, Eren Kiyağ

Teknik Sorumlu: Ahmet Özen

Sarı Kartlar

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Zobu, Tahsin Yılmaz

Ağrı 1970 SK: Caner Yardımcı, Fatih Ekinci, Boran Yağızer

Her iki ekip de maç boyunca gol sesi çıkaramayarak sahadan puan paylaşımıyla ayrıldı.

