A Milli Takım, Bulgaristan Maçı İçin Riva'da Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım'daki Bulgaristan maçı öncesi Riva'da çalışmalarını sürdürdü; Montella yönetiminde kondisyon, top kapma ve taktik çalışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:32
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da oynayacağı Bulgaristan maçı öncesinde hazırlıklarını Riva'da sürdürdü.

Antrenmanda neler yapıldı?

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sabah bölümünde fitness salonunda yapılan hazırlık çalışmaları ile başlayan idman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda devam etti. Aday kadroda yer alan tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.

Isınmanın ardından ekip top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrıldı; bir grup hücum varyasyonları, diğer grup ise savunma varyasyonları üzerinde yoğunlaştı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynanarak maç düzeni pekiştirildi.

Yetkililer antrenmanı izledi

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Burak Akkan da takip etti.

Türkiye, Bulgaristan maçının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

