16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3'te 3 Yaparak Hedefe Ulaştı

16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Yunanistan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:11
16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3'te 3 Yaparak Hedefe Ulaştı

16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'ndan Müthiş Başarı

16 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor. Takım, 1. raunt üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yenerek turnuvada 3'te 3 yaptı.

Maçın Detayları

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan karşılaşmada, milliler ilk seti 25-27 kaybetse de sonraki setleri 25-17, 25-23 ve 25-20’lik skorlarla kazanmayı başardı. Bu sonuç, Türkiye'nin elemelerdeki performansını taçlandırdı.

Tribünde Destek

Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Semih Oktay, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu tribünden takip etti.

Gelecek Maç

Milliler, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak. Bu mücadele, TVF Voleybol TV'den canlı yayımlanacak.

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