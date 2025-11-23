Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya'dan 100 bin TL'lik prim jesti

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile deplasmanda RAMS Park'ta karşılaşan Gençlerbirliği, maçı 3-2 kaybetti. Maçın ardından Başkan Mehmet Kaya, takımın sergilediği mücadeleyi ödüllendirmek amacıyla kendi cebinden futbolculara 100 bin TL prim vereceğini açıkladı.

Başkanın açıklaması

Soyunma odasında oyuncularla konuşan Mehmet Kaya, "Siz böyle oynayın, ben her zaman sizin arkanızda olacağım. Bu maçtaki mücadelenizden dolayı galibiyet primini hak ettiniz" dedi. Başkanın bu jesti, kulüp içindeki moral ve motivasyon açısından olumlu karşılandı.

Daha önce yapılan prim jesti

Daha önce Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve Mehmet Kaya galibiyetin ardından prim sözü vermişti. Maç öncesinde belirlenen 500 bin TL tutarındaki prim, soyunma odasında açıklanan kararla 1 milyon TL'ye yükseltilmişti.

Kasada para olmayan bir kulübü ayakta tutmaya çalışan Başkan Kaya'nın bu tür jestleri, camiada takdirle karşılanıyor.

