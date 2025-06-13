17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de Başladı

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de Heyecanla Başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı bu prestijli organizasyon, şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler anısına İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılan sporcu sayısı 1600'ün üzerinde.

Etkinlik, tartı ve kayıt işlemleriyle başladı. Eleme müsabakaları için sahada yer alan güreşçiler, rakiplerini yere sermek için kıyasıya mücadele veriyor. 15 Haziran Pazar günü sona erecek yarışmada, en başarılı güreşçiye Sekapark Altın Kemer ile Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş bir altın kemer verilecek.

Güreş tutkunları, tarihi bir şampiyona olan bu müsabakaları kaçırmamak için etkinlik alanına akın ediyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.