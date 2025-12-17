Eminoğlu Muş’ta Gençlerle Sporda Geleceği Konuştu

Eminoğlu Muş Spor Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerin spor hayatı, yatırımlar ve talepleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eminoğlu, Sultan Alparslan’ın şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Eminoğlu'nun Mesajı

Programda konuşan Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın birkaç ay öncesinde Muş’ta milli sporcularla buluştuğunu anımsatarak, "Özellikle spor lisemizde genç arkadaşlarımızla buluşmak istedik. Dereceye giren arkadaşlarımıza yürekten tebrik ediyorum. Biz bu buluşmalarda sizleri dinlemek istiyoruz. Sizlerden gelen geri dönüşleri, sizlerin önerileri, katma değerleri, eleştirileri varsa onları dinlemek istiyoruz." dedi.

Eminoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sporda önemli aşama kaydettiğini vurgulayarak, "Gerçekten spor anlamında Türkiye son 20 yılda, çok büyük şansımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız sporu seviyor, futbolu seviyor, bütün branşları seviyor. Medyadan takip ederseniz her ay başarılı olan dünya şampiyonlarımızı külliyede misafir ediyor. Dünyada sporu böyle yakından takip eden ve seven belki nadir cumhurbaşkanlarından biri. Muş’ta, Bitlis’te, Van’da, 81’in tamamında sporda sessiz bir devrim yaşandı. Bugün baktığımızda spor tesisleri, yüzme havuzları, gençlik merkezlerimiz var" şeklinde konuştu.

Önemli istatistiklere de dikkat çeken Eminoğlu, "2002’de yurt kapasite sayısı 100 bindi, şimdi 1 milyonu geçti. Gençlik Merkezi sayısı 9’du, 600’e yaklaştı. Son 20 yılda, 200 yıllık iş yapıldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değerin en büyük karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu ayrıca genç sporculara seslenerek, "Balkanlar, Avrupa, dünya ve olimpiyatlara katılacak arkadaşlarımız bu sıralardan çıkacak. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler ve bayrağımızı göndere çekeceksiniz. İstiklal Marşı’mızı bütün dünyaya okuyacaksınız. O yüzden yaptığınız iş çok önemli arkadaşlar. Diğer genç arkadaşlarımıza rol model oluyorsunuz. Bu büyük bir emek, büyük bir özveri. O yüzden her birinizi hayranlıkla tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılar da imza atacaksınız." dedi ve spora yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Vali Çakır: Muş Genç ve Sporla Bütünleşmiş Bir Kent

Muş Valisi Avni Çakır da konuşmasında, ilin genç ve dinamik nüfus yapısının sporu öne çıkardığını belirtti. Vali Çakır, "Hem ilimizdeki gençlerimizin beklentileri, hayalleri, hem Muş’un spordaki konumu, durumu, hem ihtiyaçları çok güzel bir söyleşi olmuştu. Muş bir öğrenci şehri. Türkiye’nin en genç nüfuslarından birine sahip bir ilimiz. Nüfusumuz yaklaşık 400 bin. Bunun 200 bini 22 yaş altı diye söyleyebiliriz." dedi.

Vali Çakır, ilde spora yönelik yatırımların ve spor lisesinin başarısının altını çizerek, "Spor lisesinde geçtiğimiz dönemde ilimizin gururu oldular. Diğer branşlarda sporcu kardeşlerimiz var. Çok tercih edilen okulumuz. Sporla bütünleşmiş bir şehir. Spor yatırımları anlamında da çok iyi bir imkanlara sahibiz. Amacımız gençleri yarınlara çok daha güçlü bir şekilde hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Program ve Talepler

Konuşmaların ardından sporcuların talep ve önerileri dinlendi. Söyleşiye Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve sporcular katıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI ENES EMİNOĞLU, MUŞ SPOR LİSESİ'NDEKİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.