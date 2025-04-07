17 Yaş Altı Badmintoncularımız Çekya'da Madalya Kazandı

Uluslararası 17 Yaş Altı Çekya Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, iki madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Cesky Krumlov kasabasında organize edilen turnuvada Berke Ceyhan tek erkeklerde gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Turnuvanın tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Nimet Ergün ise bronz madalya ile ödüllendirildi. Bu başarı, genç badmintoncuların uluslararası alandaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.