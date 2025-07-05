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17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Antalya'da Heyecanla Devam Ediyor

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'da grup maçlarıyla sürerken, takımlar kıyasıya mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 18:44
17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Antalya'da Heyecanla Devam Ediyor

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan grup maçlarıyla devam ediyor. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde organize edilen bu önemli etkinliğe, 9 ülkeden 18 takım katılıyor.

Turnuvada 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. İlk seti 21-20 önde tamamlayarak avantaj elde eden ay-yıldızlılar, ikinci seti 18-14 kaybederek eşitliği sağladı. Yapılan seri atışlarda ise milli takım, rakibine 7-6'lık sonuçla 2-1 mağlup oldu.

Milliler, günün ikinci maçında Çekya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, bu maçta 26-19 ve 28-24'lük skorlarla sahadan 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 4. mağlubiyetini almış oldu.

Kadınlarda ise A Grubu'ndaki milli takım, İsviçre ile oynadığı üçüncü maçta ilk seti 20-18 geride kapatmasına rağmen, ikinci seti 23-22 kazanmayı başardı. Ancak, seri atışlarda 5-2'lik sonuçla rakibine 2-1 mağlup oldu.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, grubundaki dördüncü maçında İspanya ile karşılaşarak 24-10 ve 18-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.

Erkek Milli Takımı, yarın grubundaki beşinci maçında Polonya ile, Kadın Milli Takımı ise Çekya ile mücadele edecek. Yarın sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar ise 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla belli olacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda 17...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, gruptaki beşinci maçında Çekya ile karşılaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda 17...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, gruptaki beşinci maçında Çekya ile karşılaştı.

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