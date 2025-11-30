Tomarza Belediyespor 4-2 Sindelhöyükspor'u Yendi

Maçın Özeti

Tomarza Belediyespor, konuk ettiği Sindelhöyükspor'u 4-2 mağlup etti. Tomarza İlçe Stadı'nda yoğun yağış altında başlayan maçta takımın temposu ilk dakikadan itibaren dikkat çekti.

Maça erken başlayan ev sahibi ekip, Safa Tekelek'in ayağından gelen golle öne geçti. İlk yarının son dakikasında kalesinde gol gören Tomarza Belediyespor, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci Yarı ve Goller

İkinci yarıya da hızlı başlayan Tomarza Belediyespor, peş peşe bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi. Sırasıyla Yusuf Sami Avcı, Ahmet Öztürk ve Burak Akbudak’ın golleriyle maç 4-2 sonuçlandı.

Bu skorla Tomarza Belediyespor rakibini geride bırakarak zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Sonraki Randevu

Tomarza Belediyespor, haftaya yine kendi sahasında Yeşilspor'u konuk edecek.

