Beşiktaş Trabzon’da: 16. Hafta Trabzonspor Maçı İçin Kafile Geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için özel uçakla Trabzon'a geldi; kafile polis kordonu eşliğinde otele gidip kampa girdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:32
Beşiktaş Trabzon’a Geldi

16. Hafta Hazırlığı Trabzon’da Sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon’a ulaştı.

Özel uçakla Trabzon Havalimanına gelen siyah-beyazlı kafile, dış hatlar gelen yolcu salonundan çıktı ve çıkış sırasında polis kordonuyla güvenlik önlemleri sağlandı.

Kafile, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde otobüsle konaklayacakları otele hareket etti ve burada kampa girerek maç hazırlıklarını sürdürecek.

