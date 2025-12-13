Beşiktaş Trabzon’da: 16. Hafta Trabzonspor Maçı İçin Kafile Geldi

Beşiktaş Trabzon’a Geldi
16. Hafta Hazırlığı Trabzon’da Sürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon’a ulaştı.
Özel uçakla Trabzon Havalimanına gelen siyah-beyazlı kafile, dış hatlar gelen yolcu salonundan çıktı ve çıkış sırasında polis kordonuyla güvenlik önlemleri sağlandı.
Kafile, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde otobüsle konaklayacakları otele hareket etti ve burada kampa girerek maç hazırlıklarını sürdürecek.
