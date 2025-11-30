Fenerbahçe Efsaneleri Derbi Öncesi Stadyumda Buluştu

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde, Fenerbahçe’nin geçmiş başarılarında önemli pay sahibi olan isimler bir araya geldi.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği organizasyonu

Kulübün açıklamasına göre, buluşma Birleşik Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edildi. Toplantıya; Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Kemal Aslan, Uğur Boral, Mehmet Aurelio, Serdar Kulbilge, Stephen Appiah, Gökhan Gönül, Ali Bilgin, Elvir Bolic ve Serkan Balcı gibi Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuş ve çubukluyu uzun yıllar terletmiş efsane futbolcular katıldı.

Müze ziyareti ve taraftar buluşması

Eski futbolcular ilk olarak stadımızı ve Fenerbahçe Müzesi ziyaret etti. Müze turunda, formalarıyla kazandıkları kupaları ve tarihî başarıları gösteren fotoğrafları yakından inceleyen efsaneler duygusal anlar yaşadı.

Müze ziyaretinin ardından, oyuncular Fenerium Maraton mağazasında bekleyen yüzlerce taraftarla bir araya geldi; formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirerek destekçilere yakın ilgi gösterdiler.

