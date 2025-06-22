18. Karadeniz Off-Road Kupası Rize'de Coşkuyla Gerçekleşti

Rize'de 18. Karadeniz Off-Road Kupası Heyecanı

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirildi. Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından Fırtına Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte, toplam 19 araç ve 38 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun Destekçileri

Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Ardeşen Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirildi. Sporcular, 4 kilometrelik etabı dörder kez geçerek kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Zorlu Parkurda Mücadele

Zorlu parkurda birçok sportif mücadele örneği yaşandı. Araçları arızalanan bazı yarışmacılar, bitiş çizgisine ulaşamadan yarışmayı terk etmek zorunda kaldı. Ancak bazı sporcular, lastiklerinin çıkmasına rağmen yarışı tamamlamaya çabaladı. Bozulan araçlar, iş makineleri yardımıyla parkurdan kurtarıldı.

Sporcuların Yorumları

Iğdır'dan yarışmaya katılan Hülya Polat, "Güzel bir yarış olduğunu" belirterek, "Pist uzaktan bakıldığında kolay görünse de zemin sert. Dikkatli ve temkinli gitmeye çalışıyoruz. Her an her şeyin olabileceği araçlarla yarışıyoruz." dedi. Ayrıca, bu spor dalında kadın-erkek ayrımı olmadığını ve kadınların daha fazla katılım göstermesini istedi.

Oto tamircisi Ali Mercan ise, "2010 yılından beri yarışıyorum. Bazıları maliyet nedeniyle bu spora yaklaşmak istemiyor. Ancak bizim için artık bu bir tutku haline geldi." diyerek, bu spor dalına olan sevgisini ve kararlılığını vurguladı.

18. Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirildi. Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından Fırtına Vadisi'ndeki parkurda düzenlenen yarışta, Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 19 araç ile 38 sporcu mücadele etti.

18. Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirildi. Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından Fırtına Vadisi'ndeki parkurda düzenlenen yarışta, Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 19 araç ile 38 sporcu mücadele etti.