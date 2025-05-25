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18 Yaş Altı Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nın Kazananı BOTAŞ

Samsun'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. BOTAŞ, Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:14
18 Yaş Altı Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nın Kazananı BOTAŞ

Şampiyona Sonuçlandı

18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da büyük bir heyecanla sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonu organizasyonu, İlkadım Kaymakamlığı ve İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Final Mücadelesi

Şampiyonanın finalında BOTAŞ, Galatasaray’ı 77-60 gibi net bir skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Bu zafer, BOTAŞ'ın genç oyuncularının yeteneklerini sergilemesi açısından da önemli bir kilometre taşı oldu.

Üçüncülük Mücadelesi

Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise Adana Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe’yi 65-58’lik skorla geçerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Bu organizasyon, genç yeteneklerin gelişimi açısından büyük önem taşırken, takımlar arasındaki rekabet de dikkat çekici bir düzeydeydi.

Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. 18 Yal Altı Kızlarda...

Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. 18 Yal Altı Kızlarda Botaş, Galatasaray'ı 77-60 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. BOTAŞ sporcusu Defne Çınar ile Galatasaraylı Gamze Bay mücadele etti.

Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. 18 Yal Altı Kızlarda...

Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. 18 Yal Altı Kızlarda Botaş, Galatasaray'ı 77-60 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. BOTAŞ sporcusu Defne Çınar ile Galatasaraylı Gamze Bay mücadele etti.

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