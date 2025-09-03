DOLAR
18 Yaş Altı Milli Takımı, İsviçre ile 0-0 Berabere Kaldı

18 Yaş Altı Milli Takımı, Çekya'daki Vaclav Jezek Turnuvası'nda İsviçre ile 0-0 berabere kaldı. Bir sonraki maç 5 Eylül'de Meksika ile oynanacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:59
Vaclav Jezek Turnuvası'nda ilk maç golsüz tamamlandı

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası kapsamında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk maçında İsviçre ile karşılaştı. Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede takımlar gol sesi çıkaramayarak 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşma boyunca her iki ekip de gol bulamadı. Maçı tribünden takip edenler arasında Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da yer aldı.

Turnuvada ay-yıldızlı ekip, İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele ediyor. Milli takımın bir sonraki sınavı ise 5 Eylül Cuma günü Meksika ile oynanacak.

