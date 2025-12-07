Göztepe 1-2 Trabzonspor — Muçi iki golle galibiyeti getirdi | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ernest Muçi iki golle maçın yıldızı oldu; Dennis ev sahibi ekibin golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 22:27
Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-2 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ikinci yarısında fileleri iki kez sarsan Ernest Muçi, konuk ekibe galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipten Dennis 85. dakikada farkı bire indirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Zubkov’un pasıyla savunma arkasına sarkan Muçi, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top kaleci Lis’e çarptı. Dönen topu yeniden önünde bulan Muçi, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

67. dakikada Juan sol kanattan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Olaitan’ın vuruşunda savunma topu kale sahasından uzaklaştırdı. Devamında Olaitan bir kez daha vurdu, savunma bu kez çizgi üzerinde topa müdahale etti. Havalanan topa Janderson kale sahası içi sağ çaprazından kafayla vurdu, Ozan Tufan topu kale çizgisinden çıkardı.

76. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Zubkov ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Muçi, top yere inmeden gelişine vurdu. Kale sahası ön çizgisi üzerinde Arda Okan’dan seken top, yakın köşeden filelere gitti. 0-2

78. dakikada Pina, ceza sahası yayı önünde Juan’a arkadan yaptığı faul nedeniyle bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

85. dakikada ceza sahası yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Olaiten sert bir vuruş yaptı, kaleci Onana topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Dennis, ceza sahası ön çizgisi sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara yolladı. 1-2

90+8. dakikada Rhaldney, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat ve hakemler

Stat: ISONEM Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Kadrolar

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Allan dk. 90+5), Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi (Rhaldney dk. 71), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Olaitan dk. 52), Juan, Janderson (Bouajila dk. 90+5)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Tibet Durkaçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Trabzonspor: Andre Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Danylo Sikan dk. 90+4), Ozan Tufan, Folcarelli, Oleksandr Zubkov (Arif Boşluk dk. 84), Ernest Muçi, Olaigbe (Felipe Augusto dk. 70), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller ve kartlar

Goller: Dennis (dk. 85) (Göztepe), Ernest Muçi (dk. 46 ve 76) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Rhaldney (dk. 90+8) (Göztepe), Pina (dk. 78) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Miroshi, Heliton, Janderson (Göztepe), Ozan Tufan, Onuachu, Andre Onana (Trabzonspor)

