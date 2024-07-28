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İspanya, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı Kazandı

İspanya, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Bu, İspanya'nın 12. zaferi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:54
İspanya, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı Kazandı

İspanya, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu Oldu

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek, tarihindeki 12. şampiyonluğunu elde etti. Maç, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan Windsor Park'ta gerçekleşti.

Maçın Yıldızı: Iker Bravo

Final karşılaşmasının ilk yarısında, İspanya'nın Iker Bravo ile bulduğu gol, takımın öne geçmesini sağladı. Bravo, 38. dakikada fileleri havalandırarak İspanya'yı 1-0 öne taşıdı.

Farkı İkiye Çıkardı

İkinci yarıda, İspanya'nın Assane Diao ile geldiği ikinci gol, durumu 2-0'a getirdi. Bu gol, 69. dakikada geldi ve İspanya, finaldeki üstünlüğünü pekiştirdi.

İspanya'nın Şampiyonluk Tarihi

Bu zaferle birlikte, İspanya toplamda 12. kez 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış oldu. Önceki şampiyonlukları 1952, 1954, 1995, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında elde etmişti. Böylece, İspanya bu yaş kategorisinde en fazla kupaya sahip olan ülke unvanının da tek başına sahibi oldu. Öte yandan, Fransa bugüne kadar 8 kez kazandığı bu turnuvada 4. finalinde kaybetmiş oldu.

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